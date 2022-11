Preistoemp met ribbetjes

Is een Leo gezonder dan een Olé? Ontdek in ons snackover­zicht van 32 chocolades­nacks welke de gezondste is

Twix, Kinder Bueno, Mars, Snickers of Olé: zet een mandje vol chocoladesnacks op tafel en de kans is klein dat er nog iets overblijft. Lekker, maar niet bepaald gezond. Of is er een snack die toch net een tikkeltje gezonder is dan de rest? En is er een groot verschil tussen A- en huismerken? We verzamelden 32 snacks in een ultiem snackoverzicht. Diëtiste Sanne Mouha geeft uitleg. Ontdek hieronder welke de gezondste is.

22 november