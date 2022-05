PORTRET. Met Boury hebben we een derde sterrenrestaurant in ons land. "Ik had nog een sms’je naar mijn moeder gestuurd dat het niet voor dit jaar zou zijn”

Wij spraken vorig jaar met Pierre Wynants (82) van Comme Chez Soi, dat ster verliest: “Welke chef kan zeggen dat hij vijf Belgische koningen heeft bediend?”

Comme Chez Soi, een instituut in de Belgische culinaire wereld, verliest opnieuw een Michelinster. Het Brusselse restaurant houdt nu nog één ster over. Exact een jaar geleden sprak deze krant met Pierre Wynants (82). “Nog zeker vijf jaar wil en moet ik blijven leven”, klonk het destijds. Want dan kan Pierre de 100ste (!) verjaardag van zìjn Comme Chez Soi in 2026 van nabij meemaken. “Dat verlies van die derde ster is nog altijd het grootste litteken in het bestaan van Comme Chez Soi.”

15:30