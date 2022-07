PORTRET. Dezelfde leermeester als Piet Huysentruyt op Belgische grond: wie is Rasmus Kofoed, de kersverse ‘beste chef ter wereld’?

12 zomerbars die de omweg waard zijn: extra genieten op een straffe locatie

Het hoeft niet altijd een beachbar in Ibiza of een speakeasy-bar in New York te zijn. Ook in eigen land vind je zomerbars die een uniek stukje Vlaanderen helemaal pimpen tot een plek waar jij de vakantiesfeer met volle teugen kan opsnuiven. Van zonnebloemen, alpaca’s tot een eeuwenoud kasteel, deze zomerbars hebben net dat tikkeltje extra.

8 juli