Pollenpiek vandaag: expert licht toe welke voeding (niet) helpt tegen hooikoorts. “Helft van patiënten krijgt meer klachten als ze alcohol drinken”

Topchef Luc Bellings (57) levert Michelin-ster in: “Ik stop ermee”

Hoogdag in gastronomisch België en Luxemburg, want vandaag worden de Michelinsterren uitgedeeld. Wie er alvast geen zal ontvangen, is Luc Bellings (57). “Ik stop deze zomer en bedank voor de eer.” Topchef Pajtim Bajrami neemt het restaurant over en opent er na de zomer een eigen zaak.

24 mei