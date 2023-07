Pokébowlrijst: marketing of de perfecte, gezonde basis voor je zelfgemaakte bowl?

Wie in de supermarkt rijst zoekt, botst niet alleen op gewone of risottorijst maar ziet ook specialere soorten staan voor sushi of poké bowls. Verschilt die dan zohard van de andere soorten rijst? Of is dit gewoon een simpele marketingtruc? Voedingsdeskundige Lotte Lemoine vergelijkt in prijs en voedingswaarden en legt uit.

Laten we eerst even vergelijken: hoe is het met de voedingswaarde van deze specifieke rijstvariant gesteld? We vonden op de markt twee merken pokébowlrijst terug: de pokébowlrijst van Bosto, die je terugvindt bij Delhaize, en een gamma van het merk Lassie, te kopen bij Albert Heijn, Jumbo en Spar. “In de pokérijst van Bosto zit één gram vezels, wat typisch is voor een witte, geraffineerde rijst”, stelt Lotte Lemoine. Deze rijst is met andere woorden heel bewerkt, waardoor er nog amper iets van vezels overblijft. Dit zorgt ervoor dat die snel verteerd wordt. Hierdoor ga je er gemakkelijk te grote porties van eten en snel weer honger hebben. Het bevat dus zeker geen trage suikers. Eigenlijk kan je het vergelijken met het eten van wit brood.”



In het gamma van de pokérijst­va­ri­an­ten zitten er vooral veel kant-en-kla­re opties tussen. Voedingsdeskundige Lotte Lemoine

Neemt ze een kijkje naar de pokérijstvarianten van Lassie, dan valt het de experte vooral op dat er in het gamma veel kant-en-klare opties zitten, met als basisrijstsoort rondegraanrijst. En ook die zijn erg bewerkt. “Bij sommige versies zit er al olie, suiker en azijn in. Daar zit dus nog wat méér vet in en maar een halve gram vezels per 100 gram. Als je een richtlijn zou moeten koppelen aan rijst met voldoende voedingswaarden, zou ik 6 gram vezels per 100 gram aanraden. Dat zegt al veel over de rijstsoort in kwestie.”

Volledig scherm Bosto rijst / Pokébowl rijst © Bosto / Lassie

Wat is het verschil in prijs?

En hoe zit het qua prijs? Is deze ‘speciale’ rijst vergelijkbaar met pakweg een gewone witte rijst, volkoren rijst of basmati? “Ook hier zie je een verschil”, zegt Lemoine. “Voor de pokébowlrijst van Bosto tel je € 7,58/kg neer. Ter vergelijking: hun basmatirijst kost € 3,58/kg in sommige supermarkten.” De varianten van Lassie schommelen tussen € 6,59/kg voor de gewone pokérijst en tot € 11/kg voor een kant-en-klare optie. In het algemeen vind je sushirijst bijvoorbeeld aan € 4,98/kg en witte rijst koop je al voor € 1,79/kg.

Qua voedings­waar­de heb je met pokérijst nagenoeg hetzelfde als wanneer je kiest voor witte rijst of sushirijst. Voedingsdeskundige Lotte Lemoine

Hoe zit het met de smaak?

Voor een goedkope, gebalanceerde maaltijd hoef je dus niet speciaal naar pokébowlrijst te grijpen, wanneer je dit frisse gerecht zelf eens maakt deze zomer. Het is helemaal oké om een andere soort rijst te kiezen. Zo worden basmatirijst, sushirijst of gewone witte rijst heel vaak gebruikt als basis voor een bowl. “Naar smaak toe zullen die wel wat verschillen”, vult Lemoine nog aan. “Maar qua voedingswaarde heb je met pokérijst nagenoeg hetzelfde als wanneer je kiest voor witte rijst of sushirijst. Los van een duurdere prijs dan. Ik zie op dat vlak niet meteen in waarom je specifiek pokébowlrijst zou kopen.”



Als meest voedzame rijstbasis raadt ze volkoren rijst of zilvervliesrijst aan, met de juiste hoeveelheid vezels per honderd gram. Kies je toch voor pokérijst, simpelweg omdat je het lekker vindt, dan raadt de voedingsexperte aan om je gerecht zo evenwichtig mogelijk te maken. “Dat kan door bewust je toppings te kiezen en er heel veel groenten aan toe te voegen voor extra vezels.”



Conclusie: Pokébowls zijn al lange tijd razend populair, vanwege de veelzijdigheid en verschillende smaken, toppings, sauzen en groenten die je eraan toevoegt. Dat er speciale pokébowlrijst op de markt is gekomen, lijkt echter effectief eerder een marketingtruc te zijn dan dat het effectief een toevoegde voedingswaarde biedt. Je portefeuille zal je dankbaar zijn.

Lees ook