Pisto manchego met zeebaarsfilet

PORTRET Wie is chef Floris Van der Veken die Hof van Cleve overkoopt van Peter Goossens? Vlaamse sterren­chefs vertellen: “Nuchtere persoon, harde werker”

Vandaag maakte driesterrenchef Peter Goossens bekend dat hij vanaf 1 januari volgend jaar stopt met Hof van Cleve en de zaak doorverkoopt aan zijn rechterhand chef Floris Van der Veken. Een mooie eer om in zijn voetstappen te treden, maar wie is deze chef die zich binnenkort de ‘nieuwe Peter Goossens' kan noemen? Patissier Joost Arijs en tweesterrenchefs Michaël Vrijmoed en Maarten Bouckaert vertellen hoe Van der Veken als chef en persoon is.