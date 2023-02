Piet Huysentruyt brengt eigen wijn uit bij Aldi: “Toegankelijk in prijs én in smaak”

Al van bij zijn eerste SOS Piet-periode liep de televisiechef rond met het idee om een eigen wijn uit te brengen. Maar pas nu, op zijn zestigste was het juiste moment aangebroken om zijn wijndromen waar te maken. “De Piet’se Wyn heb ik helemaal zelf geselecteerd. Ik werk samen met Allée Bleue, mijn favoriete wijnmaker hier in Franschhoek. Samen hebben we zowel voor de witte als voor de rode wijn vijf mengelingen gemaakt, dan heb ik mijn favoriet gekozen en helemaal op punt gezet tot ik kon zeggen: dit is écht mijn wijn.” Geen eigen wijngaard dus voor Piet, maar wel een bevriende boer en wijn die iedereen kan kopen bij Aldi. “Dat past beter bij mij, al ben ik een sterrenchef, ik blijf ook gewoon Piet.”

Quote Dit is niet zomaar een willekeuri­ge wijn waar ik een etiket met mijn naam op heb laten plakken, ik weet dat er kwaliteit in zit. Piet Huysentruyt

Het is niet alleen voor Piet een primeur om zijn eigen wijn in de winkelrekken te hebben liggen, ook voor de wijnboer is het een unieke ervaring. “Ik ben maar bij één wijnboer langsgegaan met mijn voorstel. Die keuze was simpel: mijn favoriete wijnboer hier in de streek. Ik heb hem gezegd, als ik het doe, doe ik het met jou. Het is een kwestie van vertrouwen, ik heb de druiven zelf zien groeien, ben langsgegaan bij de oogst. Dit is niet zomaar een willekeurige wijn waar ik een etiket met mijn naam op heb laten plakken, ik weet dat er kwaliteit in zit.”

Hoeveel betaal je voor een fles wijn van Piet Huysentruyt?

Vanaf vrijdag 24 februari ligt de wijn in de rekken van supermarkt Aldi, zolang de voorraad strekt. Per fles - zowel voor de witte als de rode - betaal je 7,99 euro. “Ik vind dat schitterend: het is een prijs die voor iedereen betaalbaar is. Je vindt nog wel wijnen in de supermarkt voor die prijs, maar niet van die kwaliteit. Bovendien moet je altijd binnen dezelfde druivensoort vergelijken. In het verleden heb ik andere goede samenwerkingen gehad met Aldi: ijsjes, mijn vispannetje, potten, ... Dat heeft altijd goed gewerkt.”

Volledig scherm Piet'se Wyn in Zuid-Afrika © Piet Huysentruyt

Bij welke gerechten schenk je de wijn in?

Die toegankelijkheid zit niet alleen in de prijs, maar ook in de smaak van de twee wijnen. “Het mooie is dat je de wijn met alles kan combineren, ik heb gekozen voor het ‘iedereen-gevoel’. De witte wijn kan je als aperitief drinken, maar ook bij vis of een salade. Het is een chenin blanc met een klein percentage sauvignon blanc, net om dat frisse, fruitige gevoel te benadrukken. Er was ook een mengeling van chenin blanc met viognier, eigenlijk mijn lievelingsdruif, maar dat was een eetwijn, die kan je niet als aperitief drinken.”

De rode wijn is een pinotage, een typische druif uit Zuid-Afrika. Ook voor deze blend was het een hele zoektocht naar het juiste smakenpalet voor de chef. “Eigenlijk ben ik geen fan van pinotage, maar wel van die van mij”, voegt hij er lachend aan toe. “Hij is heel rond van smaak, met weinig tannines, veel kruidige toetsen met een hint van chocolade. Hij past bij alles: een stukje krokant gebakken skrei, stoofpotje of een steak bearnaise. En geloof mij: ik heb al véél combinaties geprobeerd.” (lacht)

Quote Als deze wijn het goed doet, komt er misschien een vervolg tegen de zomer, wie weet mét een rosé in het aanbod.

Hoelang kan je de wijn bewaren?

“De rode wijn kan je tot 5 jaar lang bewaren. Witte wijn is sowieso niet bedoeld om te bewaren, dus ik zou hem toch binnen de twee jaar opdrinken.” Een wijnkelder leg je er dus niet meteen mee aan. “Die wijn past bij mij: hij is gemaakt om op te drinken, niet om in je kelder te leggen en ernaar te kijken.”

Kom je Piet tegen op een zomers terras, dan is de kans groot dat hij zelf een glas rosé in de hand houdt. “Dat is inderdaad mijn lievelingswijn, maar februari is niet het moment daarvoor. Als deze wijn het goed doet, komt er misschien een vervolg tegen de zomer, wie weet mét een rosé? Dat hangt niet van mij af, maar van de verkoop. Gelukkig zegt mijn verkoopshart dat het goed zit.”

