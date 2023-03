Peter Goossens, Viki Geunes en Tim Boury blijven aan de top, 16 nieuwe sterrenrestaurants : dit was Michelin 2023

EXCLUSIEF. Hoofdin­spec­teur van Michelin blikt vooruit op uitreiking van sterren: “In crisisja­ren is de creativi­teit van chefs op hun best”

Aanstaande maandag 13 maart wordt bekendgemaakt door Michelin welke Belgische restaurants nieuwe sterren krijgen of verliezen en wie de nieuwkomers zijn. Onze journaliste sprak met hoofdinspecteur Werner Loens over wat we kunnen verwachten. “In crisisjaren is de creativiteit van chefs op hun best”, verklapt hij onder andere. Hoe beslissen ze welke keuken een ster waard is? Hoeveel keer gaan ze er eten om die keuze te maken? En wat als je die ster niet wil?