Pannenkoeken met stierenboter

Waar bestel je de lekkerste hamburger en krokantste frietjes? Dominique Persoone test 5 fastfoodke­tens en vindt één topper: “Vlees geeft een barbecuege­voel”

Een lekker stuk vlees tussen twee krokante broodjes waar de saus vanaf druipt als je erin bijt: voor veel mensen is een hamburger met frietjes hun favoriete fastfood. Maar waar eet je op deze vettige vrijdag de lekkerste hamburger en de meest krokante frietjes? Chef Dominique Persoone ging op pad voor HLN Eten en bezocht 5 bekende fastfoodketens in eigen land. Wie wint ‘the battle of the burgers’? En bij welke keten blijf je liefst zo ver mogelijk vandaan? “Hier ben ik verrast.”