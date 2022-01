“Pak rosbief vrij snel na het braden goed in met aluminiumfolie”: met dit advies van de chef bewaar en verwerk je de restjes van eindejaar

“Met verdunde azijn kan je vlekjes of opgedroog­de druppels wegwerken”: experts geven advies voor een perfect gedekte feesttafel

Een mooi servies tijdens de feestdagen is de helft van het plezier aan tafel. Maar welke borden moet je in huis hebben om voorbereid te zijn op alle mogelijke gelegenheden? En waar letten de experts zelf op als ze de tafel dekken. We vroegen advies aan deco-manager Marie Masureel en maître Serge Sierens van Hof Van Cleve***, het beste restaurant van ons land.

29 december