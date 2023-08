Pad krapow met een eitje

Wat is het smaakver­schil tussen een witte en rode ui? En hoe zit het met een sjalotje? Chef legt uit welke 9 soorten uien je best wanneer gebruikt

In een recept staat vaak bij de basisingrediënten een ajuin. Maar hoe weet je zelf welke soort ui het best bij je gerecht past? Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen een rode en witte ui? En welke andere varianten heb je nog? Chef Bart De Pooter legt uit welke soorten je allemaal hebt, wanneer je ze best gebruikt én deelt een exclusief recept. “Deze soort is dé ui voor in frisse, zomerse salades.”