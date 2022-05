OVERZICHT. Chef Tim Boury krijgt voor het eerst drie Michelinsterren, ontdek hier alle sterrenrestaurants

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De inspecteurs van Michelin waren dit jaar aangenaam verrast: “Ons team van inspecteurs was vooral onder de indruk van de inzet en creativiteit van de chefs in België en Luxemburg”, zegt Gwendal Poullennec, Internationaal Directeur. Zo kregen dit jaar maar liefst drie restaurants een derde ster. Tim Boury (39) kreeg met Boury uit Roeselare op de valreep een derde ster geschonken. “Hij is een toonvoorbeeld van eigentijdse gastronomie. In zijn bakstenen villa in Roeselare brengt chef Boury minutieuze creaties en bundelt hij klassieke diepgang en creatieve schwung in het bord”, klinkt het bij Michelin. “Ik kan het niet geloven”, reageert Boury.

Peter Goossens van Hof van Cleve (Kruishoutem) en Viki Geunes van Zilte (Antwerpen) behouden hun drie sterren. Voor Hof Van Cleve is dat al het 18de jaar op rij. “Deze meesters in hun vak, ambachtsmannen pur sang, zijn voorbeelden voor elke chef”, klinkt het.

Voor het eerst twee sterren

Drie restaurants kunnen voor het eerst rekenen op twee sterren. Het gaat onder meer om Hertog Jan van Gert De Mangeleer en sommelier Joachim Boudens. “De creatieve ziel van chef De Mangeleer, minutieus en uitermate bewerkt, focust vandaag nog meer op Aziatische diepgang.” Ook La Villa Lorraine van Yves Matagne uit Brussel kan rekenen op twee sterren. “Ik ben heel tevreden. Het is niet alleen mijn werk, maar ook dat van mijn team natuurlijk.”

Tot slot kon Thijs Vervloet van Colette – De Vijvers uit Averbode ook een tweede ster verzilveren. Het is fantastisch, geweldig werk van heel onze equipe. het is een helse rit, de weg naar het doel is zwaar. Maar we hebben het bereikt. En dat is groot feest. We staan voor veel uitdagingen maar we hebben fantastische mensen rondom ons. Onder andere mijn vrouw die in de zaak staat met twee kinderen. Maar dit is het summum.”

De eerste ster ooit

Maar liefst 16 restaurants kregen dit jaar een eerste Michelinster. Antwerpen is daarbij erg goed vertegenwoordigd. “Of het nu de originele aanpak van Aziatische smaken is bij DIM Dining, de contemporaine klasse van Fine Fleur of de klassieke generositeit van restaurant Nebo: de stad Antwerpen blijft de place to be voor fijnproevers. Ook in de rest van de provincie werden restaurants beloond. Denk aan Martijn Defauw van Rebelle (Marke), Alex Verhoeven van Hert (Turnhout) en Ken Verschueren van Tinèlle (Mechelen).

Verder konden ook In den Hert (Wannegem-Lede), Sense (Waasmunster), Fleur de Lin (Zele) en Aurum by Gary Kirchens (Ordingen) rekenen op hun eerste ster.

Verloren sterren

Zoals bij iedere wedstrijd zijn er ook verliezers. Zo moeten 13 restaurants uit België en Luxemburg hun ster inleveren. Het gaat onder meer om de De Vork van Luc Bellings. Die kondigde vandaag aan dat hij ermee stopt: Al sinds mijn veertiende sta ik in de keuken. Nu ben ik 57 jaar en heb ik het gevoel dat ik alles gezien heb. Vooral de coronaperiode heeft mij doen beseffen dat ik op een aantal aspecten in mijn leven heel wat gemist heb, vooral familiaal dan. Ik wil het rustiger aan doen en meer tijd nemen voor de mensen rondom mij.”

Twee tweesterrenrestaurants moesten ook een ster afgeven. Het gaat om Hostellerie uit Elverdinge en Comme Chez Soi uit Brussel. “Wij willen ons fantastisch team, onze trouwe klanten, onze vrienden en familie bedanken voor hun niet aflatende steun in goede en slechte tijden”, zegt Comme Chez Soi in een persbericht. “Hun aanwezigheid gaat recht naar ons hart en is alle sterren van de wereld waard”, laat chef Lionel Rigolet weten. Vorig jaar noemde het restaurant het verlies van hun derde ster “nog altijd het grootste litteken in het bestaan van Comme Chez Soi.”

Tot slot is er ook een tweesterrenrestaurant dat twee sterren verliest. Het gaat om restaurant Bon Bon uit Sint-Pieters Woluwe. Chef Christophe Hardiquest kondigde begin dit jaar aan dat hij stop met de zaak in juni: “Ik bevind mij in een bijzondere periode van zijn leven, die mij niet alleen in staat stelt om na te denken, maar ook om verlangens en verzuchtingen te versnellen”, klonk het toen op Instagram.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Tim Boury, de nieuwe driesterrenchef in ons land. © Studio JPO

Lees ook