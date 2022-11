Oud brood op overschot? Gooi het niet weg, maar maak er één van deze 5 recepten mee: “Ook je stokbrood of pistolets zijn nog bruikbaar”

We hebben allemaal al eens een brood gekocht om een paar dagen later pas te ontdekken dat je het volledig uit het oog verloren bent. Geen zin meer om het in de vorm van boterhammen met beleg op te eten? Foodblogger Elise Van de Poele deelt 5 recepten waarmee je die harde stukjes brood toch nog lekker kan opwerken. Of het nu over oud stokbrood of kleine broodjes gaat: met alles valt nog iéts aan te vangen.

Optie 1: Gevulde broodjes

“Oud stokbrood of kleine broodjes over? Verras je gasten of gezin met een brunch van heerlijke gevulde broodjes.”

Volledig scherm Elise kookt Goed gevoel oktober © wout hendrickx

Bereidingstijd: 15 minuten

Oventijd: 15 minuten

Ingrediënten voor 2 tot 4 personen

• overschotjes stokbrood of pistolets

• 200 g cottagecheese

• 100 g gemalen kaas (Brugge Kaas of andere kaas naar keuze)

• handvol platte peterselie

• 4 takjes dragon

• 4 eieren

• peper en zout

Zo maak je het

Snijd een stuk uit het deksel van de pistolets of stokbroden en hol ze deels uit. Hak de verse kruiden fijn.

Vul de broodjes met enkele lepels cottagecheese, een beetje gemalen kaas en fijngehakte kruiden en kruid met peper en zout. Splits voorzichtig de eieren. Giet het eiwit in de broodjes en zet 12 minuten in de oven.

Giet er nu de eidooier bovenop, bestrooi met peper, zout en een snuf paprikapoeder en zet opnieuw 3 minuten in de oven. Serveer meteen. Tip: door de eidooier er pas later bij te voegen blijft die mooi lopend. Als hij niet lopend hoeft te zijn, mag je meteen de volledige eieren in de broodjes doen en 12 minuten in de oven zetten.

Tip: Je kan er ook heerlijke spekjes of stukjes salami aan toevoegen!

Optie 2: panzanella met tomaat, brood en labneh

“Een heerlijk verse, romige labneh van schapenyoghurt maakt deze salade extra smeuïg!”

Volledig scherm Elise kookt Goed gevoel oktober © wout hendrickx

Bereidingstijd: 25 minuten

Je kan de labneh best een nachtje laten staan

Ingrediënten voor 3 tot 4 personen

• 300 g schapenyoghurt of Griekse yoghurt of 150 g labneh (De Zuivelarij)

• neteldoek of kaasdoek

• stuk oud brood (350 g)

• ½ kl chilivlokken

• 1 kl komijnzaad

• 3 grote vleestomaten

• 1 rode ui

• 1 teentje knoflook

• 3 takjes basilicum

• 3 takjes platte peterselie

• 1-2 el rodewijnazijn

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Bereid eerst de labneh als je die zelf gaat maken. Meng de yoghurt met een snuf zout en giet in een neteldoek. Knoop de doek aan de steel van een houten lepel, hang hem boven een grote kom of pot en zet een nacht in de koelkast. Op die manier lekt het vocht uit de yoghurt en krijg je een erg vaste, smaakvolle yoghurt.

Schep de yoghurt uit het doek en bewaar in de koelkast. Het vocht uit de kom kan je gebruiken in een smoothie of gewoon opdrinken.

Trek het brood in stukken en meng met 2 eetlepels olijfolie, chilivlokken, komijnzaad en een snuf zout. Leg op een bakplaat en bak krokant in de oven op 185 °C gedurende 10-15 minuten. Laat afkoelen.

Snijd de tomaten in grove stukken. Pel en snipper de rode ui fijn. Pel en plet de knoflook. Haal de blaadjes van het basilicum en hak de peterselie grof. Meng de tomaat, rode ui, knoflook en verse kruiden met 1 eetlepel azijn en 2 eetlepels olijfolie. Meng de stukken brood onder de salade en kruid bij met peper en zout.

Leg onderaan een bord de labneh, besprenkel met olijfolie en peper en zout. Beleg met de salade en serveer meteen.

Tip: Ook superlekker met enkele partjes rijpe pruim erbij.

Optie 3: kaas-brooddumplings met tomatensaus

“Balletjes gemaakt van oud brood: voordelig en superlekker!”

Volledig scherm Elise kookt Goed gevoel oktober © wout hendrickx

Bereidingstijd: 35 minuten

Oventijd: 25 + 20 minuten in de oven

Ingrediënten voor 4 personen

• 400 g oud wit brood zonder korst

• 4 eieren

• scheutje melk

• 80 g oude harde of belegen kaas

• handvol peterselie

• olijfolie

• peper en zout

Voor de afwerking

• 1 pot tomatensaus naar keuze

• 80 g oude kaas

• peterselie of basilicum

Zo maak je het

Doe het brood, de eieren, melk, kaas, peterselie en peper en zout in een blender en hak fijn.

Maak bolletjes met de handen en leg ze op een ingevette bakplaat. Besprenkel met olijfolie en kruid met peper en zout.

Zet in een voorverwarmde oven op 185 °C gedurende 25-30 minuten of tot de balletjes goudbruin zijn.

Giet de saus in een ovenschaal, beleg ze met de gebakken broodballetjes en bestrooi met geraspte kaas. Zet in de oven gedurende 20 minuten en garneer met peterselie of ­basilicum.

Tip: De broodballetjes passen ook perfect in de maaltijdsoep.

Optie 4: suikerzoete soldaatjes

“Het perfecte tussendoortje of vieruurtje, lekker voor jong en oud.”

Volledig scherm Elise kookt Goed gevoel oktober © wout hendrickx

Bereidingstijd: 15 minuten

Oventijd: 12 minuten

Ingrediënten voor 20 soldaatjes

• enkele sneden oud brood

• 3 el olijfolie

• 3 el (riet)suiker

• 1 kl kaneel

• extra: yoghurt als dipsaus

Zo maak je het

Snijd het brood in reepjes. Besprenkel met olijfolie, suiker en kaneel.

Verdeel over met bakpapier beklede bakplaat en zet in een voorverwarmde oven van 185 °C gedurende 10-12 minuten of tot alles goudbruin en krokant is.

Serveer eventueel met yoghurt als dipsausje.

Tip: Je kan ze in een afgesloten doosje zeker enkele dagen bewaren.

Optie 5: hartige broodpudding

“Broodpudding hoeft zeker niet altijd zoet te zijn. Deze hartige broodpudding is heerlijk als lunch of avondmaal.”

Volledig scherm Elise kookt Goed gevoel oktober © wout hendrickx

Bereidingstijd: 25 minuten

Oventijd: 25 + 40 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 preien

• 150 g spinazie

• 2 teentjes knoflook

• 150 g champignons

• 400 g brood

• 5 eieren

• 300 ml melk

• 6 sneetjes coppa of prosciutto

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Snijd de prei in stukken van 5 centimeter. Leg ze in de ovenschaal, besprenkel met olijfolie en kruid met peper en zout. Rooster ze in de oven gedurende 25-30 minuten.

Pel en plet de knoflook. Snijd de champignons in partjes. Verhit een scheutje olijfolie en stoof de champignons en knoflook gaar. Kruid met peper en zout. Voeg de spinazie toe en laat nog 1 minuut stoven. Zet opzij.

Klop de eieren op met de melk en kruid met peper en zout. Snijd het brood in stukken.

Leg de stukken brood en gebakken groenten in de ovenschaal bij de geroosterde prei en overgiet met het melkmengsel. Besprenkel met olijfolie, kruid met peper en zout en dek af met aluminiumfolie. Zet in een voorverwarmde oven van 185 °C gedurende 20 minuten.

Verwijder de aluminiumfolie, duw de coppa of prosciutto in de broodpudding en zet opnieuw 25 minuten in de oven.

Serveer meteen.

Tip: Liever vegetarisch? Voeg dan stukjes feta of geitenkaas toe in plaats van coppa.

