OPROEP. Welk dieet zorgde ervoor dat jij nooit meer wilde diëten?

Waarom stinkt je urine na het eten van asperges? En heeft iedereen daar last van?

Pasen is niet alleen het seizoen van de paaseitjes, maar ook van de asperges. Vaak hoor je dat je urine anders ruikt of zelfs stinkt na het eten van asperges. “Zo’n 50 procent van de bevolking heeft daar last van”, licht professor en uroloog Piet Hoebeke toe. Hoe komt dat? En waarom ervaart die andere 50 procent dat probleem niet?