OPROEP. Wat eet jij vandaag?

“Wat eten we vandaag?” We helpen jou die eeuwige vraag elke weekdag op te lossen door een recept te delen. Maar nu stellen we de vraag graag aan jullie, beste lezers: wat eten júllie vandaag? Is jouw chili con carne werkelijk onovertroffen? Is iedereen laaiend enthousiast over de quiche die jij op tafel tovert? Maak jij vol-au-vent zoals niemand anders dat kan? Laat het ons weten en misschien koken duizenden lezers straks jouw gerecht na.