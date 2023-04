OPROEP. Na welk dieet dacht jij: dit doe ik nooit meer? Vertel ons jouw ervaring

De 7 favoriete eetadres­sen van zanger Metejoor: “Als je in dit restaurant op het toilet zit, stroomt er een waterval uit het plafond”

Metejoor zie je momenteel bezig in het VTM-programma ‘Liefde voor Muziek’, maar zijn liefde voor eten is alvast ook aanwezig. “Weet je wat typisch is voor mensen uit de Kempen? Dat eten niet héél lekker hoeft te zijn, zolang het maar heel veel is”, lacht zanger Metejoor (32). Ook naast het podium is hij een echte levensgenieter. Dat doet hij het liefst in één van zijn zeven favoriete culinaire hotspots in ons land.