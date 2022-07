Op reis met de auto: wat neem je best (niet) mee van eten? Reisexpert tipt. “Vries frisdrank zeker niet in om koel te houden, dat kan ontploffen”

Gewoonte om zout op je eten te doen kan je jaren van je leven kosten volgens nieuw onderzoek

Volgens een studie van de Tulane Universiteit van Volksgezondheid en Tropische Geneeskunde in New Orleans is er een link tussen een toevoeging van wat zout aan je eten en een vroegere dood. De studie betrok 500.000 Britten van middelbare leeftijd en werd gisteren gepubliceerd in de European Heart Journal.

