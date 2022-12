“Op één jaar tijd bestelde iemand 199 keer shoarma": deze maaltijden bestelden we dit jaar het meest op Takeaway

Van verse sushi tot vettige hamburgers: ook dit jaar lieten mensen weer massaal eten aan huis bezorgen. Takeaway maakte daarom de balans op bij 7.000 restaurants. Wat was het favoriete gerecht van de Belg? Welke keuken vinden we het lekkerst? En wat was de meest bizarre bestelling van 2022?

Je bent Belg of je bent het niet. Het is dan ook geen verrassing dat ook in 2022, de Belgische keuken het populairst was op de food delivery service. “Het gaat dan vooral over de frituur”, zegt Takeaway. Op plek nummer twee vinden we de Italiaanse keuken terug. “Daarna volgen de Amerikaanse en Turkse keukens.”

Al durfden we dit jaar ook wel eens voor iets anders kiezen. Zo zag Takeaway dit jaar een sterke stijging van bestellingen uit de Japanse, Mexicaanse en Zwitserse keuken. “Als het over Japans eten ging, kozen we vooral voor dragon eyes, edamame en gyozas. Binnen de Mexicaanse keuken genoten we vooral van taco’s en cheesy jalapeño poppers. Binnen de Zwitserse keuken waren gerechten zoals cordon bleu en cervela heel geliefd, vooral in Wallonië.”

Top 5 1. Pizza Margharita

2. Hamburger

3. Cheeseburger

4. Bicky Burger

5. Tiramisu

Favoriete gerecht van de Belgen

Belgen zijn duidelijk grote fan van de Belgische én Italiaanse keuken. En daar komt het meest bestelde gerecht van 2022 dan ook vandaan. “Het gaat over een klassieker: pizza margherita. Op de tweede plek staat een andere guilty pleasure: de hamburger. De derde en vierde plek zijn weggelegd voor varianten zoals de cheeseburger en bicky burger. Ook haaienvinnensoep was verrassend populair. Het gerecht werd dit jaar maar liefst 5.000 keer besteld. Dan tot slot het populairste dessert: dat was opnieuw van Italiaanse afkomst. Het gaat om tiramisu.”

De vreemdste bestellingen

Net zoals ieder jaar kwamen er in 2022 ook heel wat vreemde bestellingen binnen. En die kwamen voornamelijk uit... Antwerpen. Zo bestelde een Antwerpenaar op één jaar tijd maar liefst 199 keer zijn favoriete shoarma. Een andere Antwerpenaar was dan weer een gigantische fan van gebakken seizoensgroenten. Hij bestelde die in 2022 maar liefst 216 keer. En ook in Brussel kunnen ze er wat van. Daar bestelde iemand maar liefst 121 keer chicken fingers. Van grote honger gesproken!

