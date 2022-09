“Op amper 5 minuten kan zelfs de korst terug krokant worden”: bakker Toon De Klerck legt uit hoe je oud brood weer eetbaar maakt

We hebben allemaal al eens een brood gekocht om drie dagen later pas te ontdekken dat je het volledig uit het oog verloren bent. Nu het brood volgens Eurostat duurder is dan ooit , is het misschien niet onbelangrijk om te weten hoe je dat (oud) brood langer eetbaar houdt. Koop je best een gesneden of ongesneden exemplaar? En is de diepvries echt zo’n goed idee als soms wordt beweerd? Bakker Toon De Klerck legt uit.

“Hoelang een brood goed blijft, hangt af van verschillende factoren”, begint Toon De Klerck. “Je kan in brood bijvoorbeeld heel veel bereidingsmiddelen in poeder- of pastavorm verwerken. Dat zijn dan enzymen die toegevoegd worden of E-nummers die vol zitten met synthetisch materiaal om de kleur en de geur mooier te laten lijken. Zo’n brood zal een dag of vier vers blijven. Maar de vraag is of je dat wel wil. Je kan er ook voor kiezen om een brood te kopen dat op ambachtelijke wijze is gemaakt met niet meer dan vier ingrediënten: bloem, water, gist en zout. En vergis je niet: zo’n brood blijft όόk zeker twee tot zelfs drie dagen goed.”

Gesneden of ongesneden?

De ingrediënten van het brood zijn dus één factor die mee bepalen hoe lang je brood eetbaar blijft. Helpt het al dan niet snijden van het brood hier ook bij? “Als je het niet laat snijden, blijft het langer goed”, vertelt bakker De Klerck. “Er kan dan immers geen lucht aan, wat goed is voor het behoud van de versheid. Toch zie ik in mijn zaak dat amper 5 procent van de klanten een brood niét laat snijden. Het is gewoon veel praktischer en makkelijker om het door de bakker te laten doen dan thuis zelf het broodmes boven te halen.”

Hoe bewaar je het brood thuis het best?

Thuis het brood zelf snijden is dus een stap in de goede bewaarrichting. Tenminste, als je het meteen wil opeten. “Als je het brood wil bewaren in de diepvries, dan ben je beter af door het in apart verpakte sneetjes in de diepvries te steken. Zo kan je het gesneden brood opdelen per twee of drie sneden en in een zakje steken. Als je de diepgevroren sneetjes nodig hebt, moet je ze gewoon de avond ervoor eruit halen en dan is het etensklaar bij het ontbijt. En geen paniek: dat brood smaakt dan exact hetzelfde als wanneer je het vers koopt.”

Quote Bewaar brood altijd in de papieren broodzak die je bij de bakker krijgt. Die bevat paraffine, waardoor er geen lucht bij het brood kan en het langer vers blijft. Toon De Klerck

Steek je het brood niet in de diepvries, dan bewaar je het sowieso best in de broodzak waarin het zat bij aankoop. “Die broodzak is erop voorzien om het brood vers te houden. Zo’n standaard broodzak van bij de bakker is immers gemaakt van papier met daarop een laagje paraffine, waardoor er geen lucht aan het brood kan. Neem gerust de proef op de som door je brood in een gewone papieren zak zonder paraffine te bewaren, je zal het verschil meteen opmerken.”

Oeps: brood uit het oog verloren, wat nu?

Natuurlijk verliezen we die broodzak ook wel eens uit het oog. Wat dan als je na een dag of twee het brood nog wil opeten? Kan je het verser maken? “Het is een goed idee om het dan even in de oven te schuiven, op voorwaarde dat het een brood is dat nog niet is gesneden. Als het wel om een gesneden brood gaat, zal die oven het vocht uit het brood onttrekken en dan wordt het al bijna een toast. Een gewoon, ongesneden brood moet je gewoon vijf minuten in de oven schuiven en dan zal zelfs de korst weer krokant worden.”

Niet élk oud brood valt nog te redden, al hoeft dat niet te betekenen dat je het moet weggooien. Ook daar ziet de bakker veel mogelijkheden. “De traditionele zaken zoals wentelteefjes of verloren brood en broodpudding zijn altijd aanraders, het zijn echte klassiekers. Heb je nog oud, wit brood over? Gebruik het dan in je gehaktbrood of fricandon.”

Quote Je kan van oud brood ook makkelijk zelf croutons maken voor in de soep of in een salade. Toon De Klerck

“Ook kan je van oud brood makkelijk croutons maken, voor bijvoorbeeld in de soep of in een salade. Je bakt die dan op in olijfolie of boter om ze krokant te maken. Bewaar ze vervolgens in een afgesloten pot in de keuken tot wanneer je ze wil gebruiken. Bewaar ze niét in de koelkast. Dan nemen de croutons vocht op en worden ze wak. De Italiaanse chef-kok Massimo Bottura heeft trouwens het boek ‘Brood is goud’ gemaakt, vol recepten met brood. Ideaal tegen de (brood)verspilling.”

Geen verloren brood meer

Niet alleen de bakkers, maar ook de warenhuizen denken aan hun klanten. In sommige supermarkten zie je dat oud brood na één dag tegen een verlaagde prijs aangeboden wordt. Zien we dit binnenkort ook in de bakker? En hoe pakt zo’n ambachtsman een overschot aan brood aan? “Een goed idee", vindt meester-bakker De Klerck. “Zeker voor wie minder bedeeld is, is dit een interessante optie.”

“Ik heb er zelf ook al over nagedacht, maar bij ons gaat een groot deel van het brood dat over is al naar een sociale kruidenier. In ons geval De Springplank. Daar wordt dat onmiddelijk diepgevroren. Mensen die minder bedeeld zijn, kunnen daar een goedkoper brood halen dat gesneden en diepgevroren is. In ieder geval is het zeker een optie om op lange termijn nog verder over na te denken.”

