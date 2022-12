“Op alle 12 klokslagen op Nieuwjaar een druif naar binnenspelen brengt geluk”: dit eten we wereldwijd om het nieuwe jaar te vieren

Naast champagne en vuurwerk kunnen de hapjes op oud- en Nieuwjaar natuurlijk niet ontbreken. Bij ons staan er misschien weer kroketten en veel ovenhapjes op het menu, maar wereldwijd zijn er heel wat foodtradities om het nieuwe jaar goed mee in te zetten. Vaak gaat het niet alleen over lekker eten, maar ook over bijgeloof. “Dit marsepeinen en chocolade varkentje brengt je geluk voor het komende jaar.”

🇧🇪 Wafeltjes vol geluk in West-Vlaanderen

Voor een eerste traditie moeten we al niet ver zoeken: in eigen land vinden we een smakelijke gewoonte met de West-Vlaamse 'lukken’. Deze krokante boterwafeltjes werden herken je natuurlijk in de versie van Jules Destrooper, maar vroeger werden ze op de Leuvense stoof gebakken in een ijzer met typerend ruitjespatroon en uitgedeeld met Nieuwjaar als geluksbrenger.

Volledig scherm West-Vlaamse lukken © Jules Destrooper

🇪🇸 Snel & gezond: 12 druiven in Spanje

Eén van de bekendste foodtradities om het nieuwe jaar mee in te zetten komt uit Spanje. De klokslagen om middernacht zijn cruciaal om je geluk een heel jaar lang te verzekeren. Als het je lukt om bij elke klokslag een druif te eten, wacht je 12 maanden geluk in het nieuwe jaar. Het tempo ligt hoog, waardoor druiven zonder pit een must zijn. Sommige Spanjaarden schillen de druiven zelfs om hun geluk sneller naar binnen te kunnen werken. De traditie maakt ondertussen ook deel uit van heel wat Latijns-Amerikaanse landen.

🇳🇱 Met een poederlaagje in Nederland

Op sneeuw hoeven onze noorderburen meestal ook niet te hopen in deze periode. Toch is heel Nederland met oud en nieuw voorzien van een wit poederlaagje: met oud en nieuw staan er overal oliebollen op het menu. Al sinds de Middeleeuwen wordt de gefrituurde deegbol uitgedeeld in de donkerste periode van het jaar. De traditie stamt uit een tijd waar extra calorieën meer dan welkom waren om de wintermaanden door te komen, maar is zo lekker dat ze ook nu stevig overeind blijft.

Volledig scherm Een oliebollenkraam op de dam in Amsterdam in aanloop naar oud en nieuw. Bij de meeste Nederlanders staat op oudejaarsavond een schaal met oliebollen op tafel. © ANP

🇯🇵 Japan: een week lang feest

Op oudejaarsavond luiden de Japanse tempelklokken 108 keer om de 108 zonden weg te wissen. Vanaf dan wordt er tijdens Osyougatsu een week lang Nieuwjaar gevierd. Daarbij wordt er osechi ryori gegeten, een feestelijk doos met kleine, traditionele hapjes die stuk voor stuk geluk brengen, van gekonfijte kastanjes tot zwarte bonen en zeevruchten. Ook mochi staan op het menu in deze periode, de kleverige rijstkoekjes worden vaak toegevoegd aan zoni, een traditionele soep. Om middernacht worden er ook sobanoedels geslurpt, de lange noedels staan voor een lang leven, simpel en lekker.

Volledig scherm Japanse foodtradities met Nieuwjaar © Shutterstock

🇦🇹 🇩🇪 Knorren van geluk in Oostenrijk en Duitsland

In Oostenrijk en Duitsland nemen schattige varkentjes de taak om geluk te brengen op zich. Die Glücksschweintjes vind je overal. Zo zijn er bijvoorbeeld kleine beeldjes die aan elkaar uitgedeeld worden als geluksbrenger, maar nog interessanter: er zijn ook versies uit marsepein en chocolade. Een varkentje naar binnen spelen en alles komt goed in 2023.

🇺🇸 Trio van gelukseten in het Zuiden van de States

In het Zuiden van de Verenigde Staten zijn er verschillende gerechten die geluk brengen. Eén van de bekendste is Hoppin’ John, een combinatie van boontjes, rijst, ui en gerookt varkensvlees. De boontjes, black eyed peas, zouden op centen lijken en daarom geluk brengen. Het tweede gerecht is maisbrood. De goudgele kleur ervan staat symbool voor goud. Het derde gerecht is een soep met boerenkool. De groene kleur daarvan verwijst op zijn beurt naar dollarbiljetten. Een rijkelijk maal dus!

Volledig scherm Hoppin’ John © Shutterstock

🇲🇽 Stomende maïspakketjes in Mexico

In een land waar bijgeloof een nationale sport is, staan er vreemd genoeg geen geluksbrengers op het menu. Dat moet je zien te regelen door de kleur van je ondergoed: rood voor meer liefde, geel voor meer rijkdom. Maar uiteraard wordt er ook nog lekker gegeten: vooral tamales zijn in de deze periode populair. Een ideaal gerecht om te maken als er veel familie is om te helpen. Het deeg van maïsmeel wordt gevuld met een saus naar keuze, in maisbladeren gewikkeld en daarna worden de pakketjes gestoomd.

🇮🇹 Stevig geluksmaal in Italië

Met Nieuwjaar staat er in Italië een toch wat ander gerecht op het menu dan we gewend zijn van de Italiaanse keuken. Geen pasta op oudejaarsavond, wel lenticchie e cotechino: linzen met varkenspoot. Wellicht een goede fond voor een avondje stappen en meteen ook dubbel geluk. De linzen doen de Italianen denken aan muntjes, en bijgevolg aan rijkdom. Het varken staat hier, net als in Oostenrijk en Duitsland, symbool voor voorspoed en geluk. Ideaal

🇨🇳 Volop oranjegekte in China

Op het Chinese nieuwjaar is het nog wachten tot 22 januari, dan begint het jaar van het konijn. Oranje is voor de Chinezen een kleur die geluk brengt, daarom zijn oranje citrusvruchten de ster van het feest. Mandarijntjes, sinaasappelen en kumquats brengen het feest op smaak en worden ook vaak gebruikt als decoratie.

Volledig scherm Kumquats © Shutterstock

