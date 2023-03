Oosterse zalm uit de oven met wok van Chinese kool en paprika

Hoeveel kost een etentje in een sterrenres­tau­rant? En hoe kan je erop besparen?

Vandaag werden er nieuwe Michelinsterren uitgedeeld in ons land en in Luxemburg. De strijd om een felbegeerd plaatsje in één van de Belgische toprestaurants kan weer beginnen. Maar hoeveel betaal je gemiddeld in een sterrenrestaurant? Is die prijs op elk moment van de dag even hoog en verandert die wanneer een chef een ster extra krijgt? HLN Eten zet op een rijtje hoe diep je in je portefeuille moet tasten voor je volgende gastronomische bezoek.