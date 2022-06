"Ook vleesfanaten komen hier niets tekort": wat kunnen we verwachten van de twee 100% plantaardige restaurants van Bart De Pooter?

Voedingsex­perts waarschu­wen voor Tik­Tok-food­hack om avocado’s langer te bewaren: “Meer kans op salmonella of listeria”

Niets zo vervelend als een onrijpe of een té rijpe avocado wanneer je er eentje nodig hebt. In een TikTok-video die viraal gaat, beweert een Amerikaanse vrouw dat ze het fruit tot een maand lang goed kan houden door het in water in de koelkast te steken. Experten in voedselveiligheid Johan Claes (KU Leuven) en Ann Schenk kijken kritisch naar de populaire foodhack. “Een avocado moet je sowieso niet in de koelkast bewaren”. Ze lichten toe waarom je de truc zelf best niet toepast.

25 mei