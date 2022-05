Onze huissommelier beoordeelt 15 schuimwijnen onder de 15 euro en deelt zelfs een 9/10 uit: “Een betaalbaar alternatief voor champagne”

Na ongelukje in de Giro: wat mag je zeker niét doen tijdens het ontkurken van een fles champagne of schuimwijn?

Wielrenner Biniam Girmay (22) moest noodgedwongen de Giro verlaten na een flater tijdens de podiumceremonie: bij het openen van een fles prosecco kreeg hij per ongeluk de kurk in zijn linkeroog. Wat is de veiligste manier om een fles champagne of schuimwijn te ontkurken om dit te voorkomen? En hoe ontstaat zo'n ongeluk? We vroegen het aan sommelier Iphy Dubois van Bar Brut en wetenschapsexpert Martijn Peters.

18 mei