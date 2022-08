Onze biersommelier proeft het bier van internetfenomeen Average Rob: “Dit smaakt beter dan Jupiler”

Internetfenomeen Average Rob lanceerde begin dit jaar samen met twee vrienden een eigen pilsje: Tout Bien. De eerste oplage was een groot succes: 25.000 blikjes vlogen in een dag de deur uit. Nu is het bier ook te koop bij Delhaize. Is het zo betaalbaar en drinkbaar als de makers beloven? Wij lieten biersommelier Sofie Vanrafelghem een kritisch oordeel vellen. “Je ervaart hier geen intense smaken of sterke bitterheid.”

Een nieuwe pils lanceren in bierland België waar pils nog steeds koning is, daar moet je ballen voor hebben. Average Rob liet zich niet afschrikken en deed een beroep op de Limburgse Brouwerij Martens. Dit is één van de grootste en tegelijk meest onbekende brouwerijen van België. Vermoedelijk heb je zonder het te beseffen al een bier van hen gedronken. Ze brouwen immers ook veel voor binnen- en buitenlandse supermarkten.

Het was in ieder geval geen slechte keuze, want als er een bierstijl is waarin Martens uitblinkt, is het wel pils. Hun eigen Martens Pils laat zich bijvoorbeeld wel smaken. Net zoals hun eigen bieren moet je hier geen uitgesproken smaken verwachten, maar wel kwaliteit. Een degelijke dorstlesser is ook hoe ik deze Tout Bien Pils zou samenvatten.

Quote Dit bier is goedkoper en smaakt beter dan Jupiler of Stella Artois Sofie Vanrafelghem, Biersommelier

Je merkt enkele licht fruitige esters en florale tonen in de neus. Ze worden in de smaak opgetild door een zachte body met een verfrissend karakter. Deze pils drinkt heerlijk weg. Je ervaart geen intense smaken, geen sterke bitterheid en geen droogbittere nasmaak. Dit bier is exact hoe het zichzelf omschrijft: een average pils. Maar in tegenstelling tot sommige van onze meest verkochte Belgische pilsen ervaar je hier totaal geen wrangheid en bezit het bier een ontzettend vlotte drinkbaarheid.

Zal het onze beste pilsen zoals Estaminet, Bavik Super Pils, Cristal en Artisanale Pils 13 naar de kroon steken? Verre van. Maar is het voor mij beter dan verschillende bekende pilsen zoals bijvoorbeeld Jupiler, Stella Artois, Carlsberg en Corona die je in de supermarkt kan vinden. Bovendien is het ook goedkoper. Voor een sixpack Jupiler of Carlsberg betaal je in Delhaize € 7,89, terwijl je een pakket van zes blikjes (33 cl) Tout Bien Pils kan aankopen voor € 5,95.

Tout Bien Pils (€ 0,99 – 33 cl) is verkrijgbaar bij Delhaize

