Onze biersommelier proeft de exclusieve Duvel gemaakt door Peter Goossens: is ook het bier drie sterren waard?

De Duvel x Hof van Cleve is een blend van drie brouwsels van de originele Duvel. Het gaat om drie Duvelbieren die elk op verschillende houten vaten rijpten: pure eikenhouten en houten vaten, waar eerder whisky en tequila op rijpten. In de microbrouwerij van Duvel Moortgat te Puurs experimenteerden de sterrenchef en de meesterbrouwer met de verscheidene vatrijpingen met als resultaat deze mooie blend. Het speciaalbier werd afgevuld in 75 cl flessen, een formaat dat is om in een restaurant zoals het Hof van Cleve te serveren.

“Deze samenwerking is spontaan ontstaan, letterlijk tussen pot en pint”, zegt sterrenkok Peter Goossens. “We hebben onze krachten gebundeld waarbij wij onze creatieve en gastronomische kennis konden combineren met de technische knowhow en het vakmanschap van het Duvel-team.”

Geproefd: de Duvel x Hof van Cleve

Het roodbruine bier wordt gesierd door een volle beige schuimkraag. In de neus komen de mouttonen met accenten van donkere chocolade, koffie en cacao je meteen tegemoet. Ook duiken er hints van melasse, honing en gedroogde vijgen op, alsook enkele houttonen.

Net zoals de Duvel Barrel Aged 2022 heeft dit houtgerijpte bier ook een duidelijk zure toets in de smaak, wat het bier licht vineus maakt. Alleen is de zuurheid hier meer uitgesproken, maar heel aangenaam. De vatrijpingen zorgen ervoor dat je hier een gelaagd en complex houtgerijpt bier met een zeer intense smaak in je glas krijgt. De gebrande mouttoetsen worden echt opgetild door die fijne zuurheid. Beide lopen uit in een eerder strakke afdronk, die lang blijft nazinderen.

Conclusie

Dit initiatief is vooral erg waardevol omdat het nog maar eens toont hoe groot het culinair potentieel is van bier. Sterrenchef Peter Goossens klopte duidelijk aan bij een goede brouwerij om een verfijnd houtgerijpt bier te creëren. Duvel Moortgat heeft al jaren ervaring in vatrijping en weet elk jaar mooie blends te selecteren. Maar is dit ook een driesterrenbier?

Quote De complexe smaak is mooi, net doordat het niet - zoals vaak - gekenmerkt wordt door een zoete zwaarheid. Biersommelier Sofie Vanrafelghem

Wel, van mij krijgt het goede punten, want het is net als de Duvel Barrel Aged 2022 een zeer verfijnd en geslaagd houtgerijpt bier. De complexe smaak is mooi, net doordat het niet - zoals vaak - gekenmerkt wordt door een zoete zwaarheid. Het mag zich bij de houtgerijpte toppers van ons land voegen. De prijs is wel vrij hoog. Al ligt dat eerder aan het feit dat vele prachtige houtgerijpte bieren, waaronder onze oude geuzes, eigenlijk erg goedkoop zijn, zeker in vergelijking met wijnen en champagnes, terwijl ze soms duurder zijn om te creëeren.

Waar te krijgen?

Om het bier te degusteren, kan je terecht in het driesterrenrestaurant Hof van Cleve in Kruisem. Iets te duur voor jouw portemonnee? Geen zorgen, in het Duvel Depot in Puurs-Sint-Amands en in de bars van Stadsbrouwerij De Koninck in Antwerpen kan je het bier ook ontdekken. Ideaal om te delen in gezelschap. Jammer genoeg mag je geen fles mee naar huis nemen. Deze beslissing werd genomen omdat het gaat om een beperkt aantal flessen die tot stand kwamen door een lang rijpingsproces.

