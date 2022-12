Onglet met saus van sjalotten

Spaghetti als ontbijt: een goed plan? Diëtist Michael Sels legt uit wat dat met je lichaam doet

Goedele Liekens bekende onlangs dat ze een bord spaghetti als ontbijt best kan appreciëren en de zoon van Jeroen Meus begint de dag graag met misosoep. Is zo’n warme maaltijd in de ochtend een goed plan, of houd je het toch maar beter bij yoghurt en granola? We vroegen het aan diëtist Michael Sels: “Of je een stuk pizza om 8 uur ’s morgens of om 8 uur ’s avonds eet, het wordt er niet gezonder op.”

