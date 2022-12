Ongelukkige waarheid: Alpro en Oatly, producenten van plantaardige dranken, ondersteunen vleesindustrie. Hoe kan zoiets?

Alpro en Oatly, beide producenten van soja- en havermelk, zijn minder duurzaam of vegan als ze laten uitschijnen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Financieel Dagblad. De krant kwam te weten dat de fabrikanten jaarlijks miljoenen liters veevoer aan boeren verkopen. Hoe kan zoiets gebeuren? Waarom weten we dat niet? En wat vinden organisaties die een plantaardig leven promoten daarvan? Wij zochten het uit.

Als je regelmatig vegan eet, ben je ongetwijfeld vertrouwd met merken zoals Alpro en Oatly die een plantaardige versie van melkproducten op de markt brengen. Beide fabrikanten produceren soja- en havermelk, en hebben vestigingen over heel Europa. Alpro is van oorsprong zelfs Belgisch en heeft een fabriek in Wevelgem. Maar achter dat succes schuilt een ongemakkelijke waarheid: beide producenten verkopen miljoenen liters veevoer aan boeren. Ze ondersteunen zo mee de vleesindustrie, terwijl ze zich als ‘vegan’ profileren. Klinkt dubbel als je hun producten gebruikt om dierenleed juist zo veel mogelijk te voorkomen.

Hoe kan het dat plantaardige producenten de vleesindustrie ondersteunen?

De reden waarom producenten zoiets doen, is te wijten aan de productie van soja-en havermelk. Daarbij komen enorme hoeveelheden pulp vrij, en die reststroom is erg waardevol. Die reststroom bevat namelijk veel eiwitten en vezels. “Het is voor producenten niet te doen om die pulp te verspillen”, zegt Toine Timmermans, programmamanager duurzame voedselketens bij de Wageningen University & Research. “Als ze bijvoorbeeld alleen de haver zouden gebruiken voor havermelk, komen ze er simpelweg financieel niet uit. Ze moeten hun reststroom aan veehouderijen leveren om rendabel te blijven.”

Dat klinkt allemaal misschien als nieuwe informatie, maar Oatly geeft die sinds kort ook weer op de website. De producent verkocht vorig jaar zo’n 36 procent van zijn wereldwijde reststromen aan boeren. “Dat komt neer op 29 miljoen liter haverpulp”, schrijft het Financieel Dagblad. Hoeveel dat bij Alpro precies is, is niet duidelijk. Wanneer de krant Alpro contacteert voor cijfers, wil het merk liever niet zeggen om hoeveel liter reststroom het in hun geval precies gaat. “Maar in 2019 ging alleen al vanuit de Vlaamse fabriek 60 miljoen liter sojaveevoer naar boeren, via een samenwerking met veevoederbedrijf ForFarmers”, aldus het Financieel Dagblad. Op de website van Alpro zelf valt er ook weinig tot niets over te vinden.

Quote Het is nog steeds beter om onze koeien te voederen met lokaal getranspor­teer­de, niet genetisch gemodifi­ceer­de resten van onze eigen producten, dan met producten van exotische afkomst. Alpro

Bestaan er alternatieve manieren om dit probleem weg te werken?

De methodes om de reststroom anders te verwerken blijken niet zo vanzelfsprekend. Een veel aangehaalde manier is om er via vergisting biogas van te maken. Dat gas zou vervolgens gebruikt kunnen worden als energie, maar dat is niet zo duurzaam. “We kunnen het dan beter gebruiken om voedselverspilling tegen te gaan”, stelt Alpro aan onze redactie. “De koeien van hier moeten gevoederd worden, en wij kunnen de boeren met onze restsstroom hierbij helpen. Het gaan dan om duurzaam geproduceerde, lokaal vervoerde en niet-gemanipuleerde resten.”

Maar er is natuurlijk nog altijd een beter alternatief: de reststroom gebruiken voor menselijke consumptie. Zo moeten producenten niet samenwerken met de vleesindustrie, en wordt er niets verspild. Dat is dan ook effectief iets waar Alpro en Oatly op dit moment haastig naar op zoek zijn. Zo kreeg Oatly in 2018 zelfs subsidies voor het onderzoek om dit mogelijk te maken. Al blijkt dat minder eenvoudig dan gedacht. “Het is niet gemakkelijk om haverresten om te zetten naar iets eetbaars voor mensen. De eerste producten smaakten verschrikkelijk, maar inmiddels hebben we wel al veel vooruitgang geboekt. Stay tuned!”, klonk het in een recente update.

Ook Alpro belooft beterschap: “ We hebben tot nu toe nog geen oplossing gevonden die haalbaar is qua smaak en nutritionele kwaliteit, praktische verwerkbaarheid en economische haalbaarheid. Maar we blijven werken aan alternatieven om de waarde van okara, de reststroom die overblijft na de productie van soja, te valoriseren in een toepassing. Bovendien lopen er regelmatig onderzoeken of proefprojecten.”

Wat in afwachting van een betere oplossing?

Op een menselijke oplossing voor de pulp is het dus nog even wachten. Maar wat betekent dat nu voor mensen, die graag plantaardig eten en regelmatig soja- of havermelk drinken? “Het is een dubbele situatie”, bevestigt Fien Louwagie van EVA/ProVeg. ““Het is uiteraard goed dat bedrijven voedselverspilling tegen willen gaan, maar we willen producenten van plantaardige producten ook stimuleren om zoveel mogelijk onafhankelijk te zijn van de vlees- en zuivelindustrie. We begrijpen dat veevoeder momenteel de beste manier is, ook financieel gezien. Al willen we uiteraard dat producenten actief blijven zoeken naar een nog duurzamere oplossing. En je kan het natuurlijk ook omgekeerd bekijken, op deze manier steunt de vleesindustrie bedrijven die plantaardige producten maken.”

