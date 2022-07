Omdat het niet altijd ravioli uit blik moet zijn: 5 tips voor festival food op camping DreamVille van Tomorrowland

Dit weekend is het tijd voor de tweede festivaldriedaagse van Tomorrowland. In onze eetgids lees je al waar je kan eten én wat je dat kost, maar wat kan je allemaal zelf nog meenemen naar DreamVille, de camping van het festival? En kan dat iets anders zijn dan de typische snel-klaar-opties? HLN Eten stelde een checklist samen ter inspiratie voor je naar de winkel gaat en chef Gilles Draps deelt 4 snelle campingrecepten.

Neem niet lukraak wat uit de keukenkast, maar ga gericht boodschappen doen en hou rekening met de richtlijnen van het festival. Pijnpunt nummer één: glas is niet toegestaan. Dat betekent alarmfase rood voor de pot Nutella en speculoospasta. Denk voor die choco dus aan alternatieven zoals ‘Boerinneke’ in een plastic pot, voor pintjes in de plaats van een bak bier aan bier in blik en aan wijnvaatjes voor de wijnvoorraad.

Verder shop je vooral in de afdeling droge voeding en kijk je bij voorkeur met een heel nieuwe blik naar je vertrouwde supermarkt: al het eten dat zich buiten de gekoelde zones bevindt, is plots zéér interessant. Blikvoer is daarom met recht en reden de absolute festivalfavoriet. Geen idee of je met knakworsten, ravioli uit blik of noedels uit een potje naar de camping wil trekken? Sterrenchef Luc Bellings proefde van elke soort 5 varianten en tipt de lekkerste.

Op dag één heb je een onwaarschijnlijke troef in handen: je koelbox is zijn naam op dat moment nog waard. Dat betekent frisse drankjes en het moment om iets extra tevoorschijn te toveren, zoals heerlijke tapas bijvoorbeeld. Het ideale dessert daarbij? Een lekkere fruitsalade die dag drie in hete temperaturen niét zal halen. Zo hebben jullie op zijn minst een mooie fond van vitamines gelegd om de komende dagen al wat te compenseren. Al biedt Tomorrowland ook heel wat (gezond) lekkers.

Je hebt het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid niet nodig om te weten dat vis en vlees buiten de koelkast bewaren een aanslag op je maag betekenen. Dat vraagt erom dat bacteriën op jouw voeding ook festival komen vieren. Tijd om de flexitariër in jezelf wakker te maken en eens een portie peulvruchten door je maaltijd te draaien. Je vindt ze in blik of in handige zakjes, afgewerkt met kruiden. Ook een optie: tonijn uit blik en droge worsten. En natuurlijk zwanworstjes voor de liefhebbers van het genre.

Nachtelijke avonturen durven al eens minder glansrijk aan te voelen in de ochtendzon. Beetje last van die krolse kater die in je hoofd zit te bonzen, dan is een ontbijt van havermout met banaan het perfecte recept om je te verlossen van het beestje. Verder bestrijd je die best met grote hoeveelheden water en een shot cafeïne. Ook een gebakken eitje is een ideaal middel tegen een kater, terwijl je van fruitsap beter wegblijft en al helemaal wanneer het lauw uit een brik komt. Vergeet trouwens ook niet dat je sneller verbrandt wanneer je in de zon alcohol drinkt.

Ben jij een echte foodie, die liefst ver weg blijft van al die ‘camping food’? Pak dan gerust een minimumbezetting aan kruiden mee. Kies wel voor plastic potjes, want zoals eerder gezegd, krijg je glas niet binnen op het campingterrein. Met peper, zout en Provençaalse kruiden geef je een banaal gerecht instant een zomerse toets: camping eten hoeft écht niet slecht te zijn als je het heft in eigen handen neemt.

CAMPING CHECKLIST Dit mag NIET mee naar DreamVille • Open vuren en/of barbecues tussen de tenten

• Gasinstallaties groter dan 500gr

• Kaarsen

• Tapinstallaties

• Generatoren

• Droogijs

• Glas Extra opmerking: De maximale toegestane hoeveelheid drank op DreamVille is 6 blikken alcoholische drank (max. 50 cl per blik) en 6 blikken of plastic flessen fris- of energiedrank (max. 50 cl per blik/plastic fles) per persoon. Het aantal flessen water is niet gelimiteerd. Alleen gesloten verpakkingen zijn toegelaten. Dit mag WEL mee naar DreamVille • Koelbox vol gekoelde drank

• Frisse tapas en fruitsla voor de eerste dag

• Ontbijt/lunch: voorverpakte sandwiches en broodjes, peperkoek en havermout, kleine brikjes melk

• Een eenvoudige kleine barbecue of gasstelletje (tot 500gr) die je kan gebruiken in een van de 10 BBQ-zones

• Een trolley om je bezittingen tot aan je tent te sjouwen

• Tussendoor: je favoriete koeken en chips

• Om je geweten te stillen: bananen, appels, energiereep, noten, rozijnen, rijstwafels

• Lunch/avondeten: blikvoeding, peulvruchten, noedels, pasta, couscous

• Peper, zout en provençaalse kruiden om indruk te maken

• Blikopener

• Waterfles om bij te vullen

• Plastic borden, bekers en bestek

• Voor de hygiëne: keukenrol en handgel, zo hebben we toch iets geleerd tijdens corona

4 recepten voor rock-’n-roll in de kookpotten op de camping Volledig scherm Gilles Draps. © Jana Germanus Gilles Draps is een outdoor-chef die ‘campingkoken’ in de vingers heeft. Momenteel roert hij in de potten bij het Deense Kadeau, dat onlangs nog verkozen werd tot het achtste beste restaurant van Europa. Hij daagt je graag uit om wat extra pit toe te voegen aan je campingfood, ideaal om al die beats mee te doorstaan. 1. Instantnoedels met een crunch “Instantnoedels zijn een geweldige basis: je hebt een pot, noedels en kruiden. Voeg er nog wat extra groenten aan toe en je hebt een semi-gezond maaltje. Bloemkool, broccoli, wortel, courgette, ... die groenten houden het allemaal een paar dagen vol uit de koelkast.” 2. Netelige pasta “Je hebt verse groenten zomaar bij de hand: ga netels plukken en voeg ze toe aan je pasta. Met een handdoek of t-shirt zorg je dat je je niet prikt, laat ze 1 minuut meekoken met de pasta en voeg olie, look en chili toe. Zo gemakkelijk krijg je een topgerecht met street credibility.” 3. Overnight oats “Doe thuis havermout met wat vanille, kaneel en wat nootjes in een tupperware. ‘s Avonds giet je er een brikje melk bij. De hele nacht laten marineren en de volgende ochtend heb je een voedzaam ontbijt zonder dat je hoeft te koken.” 4. Pancakes voor elk uur van de dag/nacht “Ideaal als ontbijt, lunch, vieruurtje of laatavondsnack: pancakes. Koop een kant-en-klare mix, doe er melk bij en je kan bakken. Boter blijft perfect goed buiten de koelkast, die zal alleen wat smelten. Snijd er nog een appelsien, banaan of wat blauwe bessen bij en maak de rest van de camping jaloers met je keukenskills.”

