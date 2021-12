"Om een kater te slim af te zijn, bestaat er maar één remedie": onze huissommelier schept duidelijkheid over 'Chateau Migraine’

Goedkope wijn, te veel sulfieten, een allergie… Het zijn maar enkele van de populaire excuses die we gebruiken wanneer een avondje met veel alcohol ons met hoofdpijn opzadelt. Onze huissommelier Sepideh is duidelijk: “Ook dure wijn kan je hoofdpijn bezorgen.” Wat veroorzaakt dan precies die vervelende kater?

Hoofdpijn na een avond waarop de alcohol rijkelijk vloeide? Vooraleer je met een beschuldigende vinger naar je partner wijst omdat die voor die goedkope wijn uit de promo koos even dit: ook dure wijnen kunnen je hoofdpijn opleveren. Sepideh bevestigt: “Een kwaliteitswijn herken je trouwens niet aan het prijskaartje. Een minder dure wijn kan zeker goed en lekker zijn. Ook het uiterlijk van de fles vertelt je weinig over de kwaliteit. Je moet al wat van de herkomst van wijnen en wijnhuizen kennen om in de winkel het onderscheid te kunnen maken. Er komt zoveel bij kijken. Passeer eens langs de plaatselijke wijnhandelaar. Mensen met passie voor hun vak geven je met plezier advies en laten je proeven. Zo weet je meteen wat voor wijn je mee naar huis neemt.”

Sulfieten

Aan de prijs van je wijn ligt het dus niet. En ook de veelbesproken sulfieten (zwavel) blijken niet de boosdoeners in het verhaal. Sulfieten worden tijdens het productieproces van wijn gebruikt om bacterievorming tegen te gaan. Diezelfde stofjes met ontsmettende werking zitten ook in heel wat voedingswaren verwerkt. Sepideh: “Gedroogde vruchten bevatten bijvoorbeeld véél meer sulfieten dan wijn, zonder dat ze je hoofdpijn opleveren. Natuurlijke of zwavelarme wijn kopen om je tegen hoofdpijn te beschermen heeft echt geen zin.” Exit het sulfietverhaal dus.

Zelfs een allergische reactie op schimmels, gisten of andere wijnbestanddelen veroorzaakt geen hoofdpijn (maar wel andere klachten zoals neusloop of jeuk).

Quote Om hoofdpijn te slim af te zijn bestaat er maar een remedie: drink tussen de wijntjes door genoeg water.

In de hersenen

Wat dan wél die vervelende hoofdpijn verklaart? De oorzaak ligt in je hersenen. Sepideh: “Tussen je hersenen en schedel zit een dunne laag vloeistof. Drink je te veel alcohol en te weinig water, dan droogt dat laagje op en drukt je schedel als het ware te hard op je hersenen. En dat zorgt voor die stekende pijn.” Om hoofdpijn te slim af te zijn bestaat er maar één remedie: drink tussen de wijntjes door genoeg water. En heb je een glaasje te veel op? “Dan doet een aspirientje voor het slapengaan wonderen”, lacht de sommelier.

Eerste hulp bij kater

Komen al deze tips te laat? Verdrijf je kater dan door veel water te drinken. Ook vitamine C doet deugd. Kiwi’s zijn ideaal: ze bevatten een stuk meer vitamine C dan citrusvruchten. Sepideh: “Of pers een halve citroen uit in een glas lauw water: een goed middeltje om je maag tot rust te brengen.”

Die vette hap waar je zo naar snakt? Die laat je het best links liggen. Je lichaam heeft voedingsstoffen nodig. Ons brein associeert die behoefte met iets dat we lekker vinden: vette snacks. Een foutje in de hersenen, want junkfood zal je alleen nog slechter doen voelen. Heb je echt zin in iets vet? Kies dan bijvoorbeeld voor wat gerookte zalm. En combineer het met volkorenbrood en flink wat groenten. Je lijf heeft vezels nodig om weer op krachten te komen.

