Nu voeding steeds duurder wordt: kan je goedkoper boodschappen doen op de markt dan in de supermarkt? HLN doet de test

Tips van de chef: zo maak je het beste stoofvlees volgens Piet Huysen­truyt. “Met varkens­vlees moet je alleen het recept volgen, er kan niets misgaan”

Dit weekend is het ‘Weekend van het Stoofvlees 2023', georganiseerd door de VLAM. Die Vlaamse klassieker doet ieders hartje sneller slaan, al is het geen evidentie om het zelf smakelijk op tafel te zetten. Want welk vlees kies je het best? Moet er bier in de saus? En waarom is die saus ineens zo slap? HLN-chef Piet Huysentruyt legt uit op welke vijf dingen je absoluut moet letten, deelt zijn ultieme geheime ingrediënt én een exclusief recept voor smoutezacht stoofvlees.