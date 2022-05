Nu het brood duurder wordt: topbakker deelt 9 tips om thuis te bakken. “Blijf weg van de broodbakmachines”

Hoe hou je jouw tanden zolang mogelijk mooi? Let op voor deze voedings­mid­de­len: “Zelfs spaghetti­saus kan zorgen voor verkleu­ring van je tanden”

Als we een gaatje in onze tand hebben, leggen we de schuld al snel bij een teveel aan frisdrank of gesuikerde producten zoals koekjes. “Toch kunnen ook sommige gezonde producten de tanden beschadigen”, vertelt mondhygiëniste Isabelle Mertens. Ze zet op een rijtje wat je al dan niet best kan eten of drinken, gevolgd door advies om beschadigd tandglazuur en gele tanden te vermijden.

