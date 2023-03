Nu een platte buik bij het opstaan, maar vanavond helemaal opgeblazen? 2 voedingsexperts leggen uit welke voeding je best (niet) eet als oplossing

Luc Bellings proeft 10 soorten appelmoes en deelt een 1/10 en 9/10 uit: “Vergelijk­baar met een zelfgemaak­te”

Appelmoes met kip en patatjes: het staat waarschijnlijk bij veel Vlamingen regelmatig op tafel. Niets gaat boven een zelfgemaakte compote, - met of zonder grote stukken appel - maar komt appelmoes uit een bokaal in de buurt van verse? Luc Bellings proeft 10 kant-en-klare versies uit de supermarkt én deelt een exclusief recept om zelf de lekkerste compote te maken. Is er een merk dat hem kan bekoren? “Een appelcompote zonder suiker is als frieten zonder zout.”