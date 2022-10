Nordica 31, Have a Roll en Peas delen hun geheimen achter dé lekkerste cinnamon roll: hoe maak je ze zelf? “Echte boter en eieren zijn cruciaal”

Dinsdag 4 oktober vieren we de werelddag van de cinnamon bun of de kaneelrol. De Scandinavische lekkernij vindt zijn weg steeds vaker naar Belgische horecazaken en ook de Amerikaanse versie zie je opduiken. Hoe herken je de échte klassieker en vooral: hoe maak je zelf? We passeerden bij Nordica 31, Have a Roll en Peas om het aan experts te vragen. “In het geval van kaneelrollen geldt écht dat meer van alles beter is: meer boter, meer suiker, meer kaneel.”

Met dank aan de Zweden heb je op 4 oktober een héél goede reden om zo’n geurige kaneelrol te scoren. Ze vieren al sinds 1999 world cinnamon bun day op deze datum. In Scandinavische landen zijn kaneelbroodjes een vast onderdeel van de fika, het gezellige koffiemoment met lekkers erbij. Vaak worden ze kunstig geknoopt, soms afgewerkt met parelsuiker en naast kaneel kan je ook kiezen voor een versie met kardemom.

De Amerikanen gaven intussen hun eigen draai aan de cinnamon roll. Zij houden de snijwijze simpel en maken schijven van de deegrol en gaan vooral volop voor toppings van suikerglazuur of cream cheese. De klassieker serveren ze met een icing van vanille, maar creatieve bakkers laten zich helemaal gaan in kleuren en smaken.

Vijf jaar geleden was de cinnamon roll nog een exotische soort in Vlaanderen, vandaag kan je de smakelijke gebakjes overal in de steden scoren. De kaneelrolletjes zijn daarmee op weg om even populair te worden als de donut. Wij polsen bij drie bekende ‘cinnamon roll’-zaken naar het geheim achter het perfecte kaneelgebakje.

Nordica 31: “De échte cinnamon buns in originele Zweedse stijl”

Wie het écht traditionele Scandinavische gebak zoekt, is bij ‘Nordica 31' aan het juiste adres. Je vindt er kaneelbroodjes die elke dag vers met de hand geknoopt zijn volgens de originele Zweedse stijl. Wie maar geen genoeg krijgt van kruidige smaken, kan zich ook tegoed doen aan een bun met kardemom, dat andere populaire kruid uit het Noorden. Tijdens een rondreis door Europa bleef Lisa Haesevoets een hele tijd in Scandinavië hangen. “In Denemarken raakte ik gefascineerd door de traditionele kaneelgebakjes. Ik ging langs verschillende bakkerijen om te kijken hoe ze gemaakt worden. Die kennis nam ik mee naar huis om mijn eigen recept te ontwikkelen.”

Het geheim van een goede cinnamon bun ligt volgens Lisa in de eerste plaats bij kwalitatieve producten. “Daarnaast is ook een overvloed aan boter en suiker nodig, dat maakt de gebakjes duur, maar ook superlekker. Volgens mij kan je alleen lekkere rolls maken met échte boter en eieren. Boter heb je nodig voor de smeuïgheid en eieren zorgen voor de juiste textuur van het deeg.”

Quote Boter heb je nodig voor de smeuïgheid, eieren zorgen voor de juiste textuur van het deeg. Lisa Haesevoets, Nordica 31

Twee dagen rijzen en rusten

Tot slot is tijd een belangrijk ingrediënt. “Dat is de basisfilosofie van de Scandinavische keuken: door de tijd te nemen om iets te maken, creëer je veel extra smaak. In het geval van de cinnamon rolls betekent dit dat we het deeg een hele dag laten rusten. Daarna wordt het uitgerold en eens de buns gevormd zijn, gaan ze nog een nachtje in de rijskast. Van bloem tot gebak doen we er twee dagen over, inclusief rusttijden.”

Voor thuisbakkers is dat ook Lisa’s beste tip. “Vertrouw nooit een recept dat op twee uur tijd klaar is. Overdrijf ook maar met boter en suiker, dat komt het eindresultaat alleen maar ten goede. En als het niet lukt, kom dan gewoon langs en koop er eentje bij Nordica 31”, lacht ze. Dat zegt ze niet zomaar. “Een van onze vaste klanten is een voetballer die bij ons de smaak van Denemarken vindt dankzij de cinnamon rolls. Dat compliment krijgen we ook vaak van toeristen uit Scandinavië ze vertellen dat onze rolls de concurrentie met hun thuisland moeiteloos aankunnen.”

Nordica 31 - Prijs: de klassieke cinnamon bun kost € 4

- Uniek omdat: elke bun met de hand geknoopt en élke dag vers gebakken wordt

- Specialleke op 4 oktober: mini cinnamon roll bij de koffie

- Adres: Belegstraat 31, 2018 Antwerpen

- Meer info op www.nordica31.be

Have a Roll: “Inspiratie vanuit Londen, New York en Parijs”

Op 18 jaar proefde Dennis Van Peel van de Antwerpse zaak ‘Have a Roll’ zijn eerste cinnamon roll tijdens een familieweekend naar Londen. Het was liefde van bij de eerste hap en elke volgende citytrip naar New York, Londen of Parijs ging hij op zoek naar de heerlijke kaneelrolletjes. Tot de lockdown kwam en reisjes richting buitenlandse cinnamon rolls geen optie meer waren. “Daardoor ben ik ze zelf beginnen maken", vertelt hij. “Ik experimenteerde volop in mijn keuken en haalde mijn liefde voor het bakken opnieuw boven. Mijn vrienden speelden gewillig proefkonijn en proefden de ene na de andere cinnamon roll tot ik - na veel experimenteren - het perfecte recept gevonden had. Dat is bovendien volledig plantaardig: er komt geen ei of dierlijke boter aan te pas. Een paar maanden later opende ik ‘Have a Roll’.”

De Antwerpenaren hebben vandaag meer dan keuze genoeg als het op cinnamon rolls aankomt. “Twee jaar geleden kreeg ik vooral gefronste wenkbrauwen te zien als ik over mijn zaak vertelde, vooral bij een iets ouder publiek. Dankzij de populariteit op social media en omdat ze in steeds meer zaken opduiken, winnen cinnamon rolls nu aan belangstelling.” Wat ze onweerstaanbaar maakt volgens de zaakvoerder? “De combinatie van zoet, kruidig en gebrande suiker. Nog een voordeel is dat je ze op elk moment van de dag kan eten: als ontbijt, dessert, bij de koffie of gewoon ‘s avonds in de zetel.”

Quote Hou je niet in met kaneel en bruine suiker. In dit geval is meer wel degelijk beter. Dennis Van Peel, Have a Roll

Het geheim van een goede cinnamon roll schuilt voor Dennis in een goudgeel korstje aan de buitenkant en een perfecte smeuïgheid eens je je tanden in het gebak zet. Voor wie daar thuis zélf aan wil beginnen, is zijn ultieme tip vooral veel geduld te hebben. “Laat je niet opjutten. Hou een hele namiddag vrij en geef het deeg voldoende tijd om te rijzen. Wij bakken onze rolls elke dag vers en beginnen ‘s ochtends om 7 uur of zelfs vroeger, zo zijn de eerste rolls klaar tegen dat de winkel open gaat. En nog een tip: hou je niet in met kaneel en bruine suiker, meer is wel degelijk beter.”

Have a Roll - Prijs: een cinnamon roll met vanilleglazuur kost € 3,70

- Uniek omdat: 7 standaardsmaken + 2 specials van de maand, met in oktober onder meer pumpkin spice

- ‘Specialleke’ voor world cinnamon bun day: 5 rolls +1 gratis

- Adres: Oudaan 15/31, 2000 Antwerp

- Meer info op www.havearoll.com

Peas in Hasselt en Antwerpen: “Een cosy gebakje dat iedereen lust”

Een paar jaar geleden startte Els Berx samen met Davy Rosiak, een zaak met vegan lunchopties. Al snel merkten ze dat vooral de gebakjes erg in de smaak vielen en dat klanten steeds terugkwamen voor de cinnamon roll. “We voelden dat het wel kon werken. Het is een cosy gebakje, veel mensen lusten het en ook niet onbelangrijk: het ziet er mooi uit op Instagram. Daarom gingen wij in onze keuken thuis aan de slag om een toprecept voor vegan rolls te ontwikkelen. Cinnamon rolls worden gemaakt met gistdeeg, Davy heeft een hele tijd gestruggeld om een constante kwaliteit uit de oven te krijgen. Bakken is een moeilijk proces waarbij elk detail telt: de luchtvochtigheid van de ruimte, hoe vaak je het deeg aanraakt met je handen. Die techniek en kennis misten we eerst, dus hebben we advies ingeroepen van een expert die het recept tot in de puntjes afwerkte met ons.”

Quote Bakken is een moeilijk proces waarbij elk detail telt: volg het recept dus zeker stap voor stap. Els Berx

Vijf jaar geleden bracht Peas de eerste vegan cinnamon rolls naar Hasselt, begin dit jaar volgde de expansie naar Antwerpen. “Ondertussen werken we samen met een bakker die handgerolde cinnamon rolls volgens ons recept bakt. Die werken we af met zelfgemaakte toppings in verschillende smaken en kleuren. De classic met suikerglazuur verkoopt het best maar ook die met cookie dough is heel populair. Ook grappig: in Hasselt verkopen we een topping die iedereen kent als ‘koekjeskoek’, in Antwerpen heet dat gewoon boterroom, uiteraard allemaal plantaardig.”

Voor thuisbakkers is haar tip om een degelijk recept te zoeken met een voldoende lange rijstijd. “Je bent toch al snel vier uur bezig om goede rolls te bakken. Heb je een goed recept te pakken, zorg dan dat je het stap voor stap volgt, elk detail telt. Mijn motto is: alles wat je goed wil doen, kost moeite.” Tegelijkertijd benadrukt Els dat de looks van je cinnamon rolls voor thuis er niet zoveel toe doen: “zolang ze maar lekker zijn.”

Peas - Prijs: de original kost € 2,95. Mét topping kost een original € 3,45

- Uniek omdat: ze verschillende toppings serveren, samen met 2 nieuwe smaken per maand. In oktober verschijnt onder andere een roll met salted caramel

- ‘Specialleke’ voor world cinnamon bun day: alle cinnamon rolls aan 2 euro

- Adres: Minderbroederstraat 32, 3500 Hasselt

- Meer info op www.peashasselt.be

