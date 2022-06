Nooit meer smaakloze mozzarella: kaasaffineur Frederic Van Tricht test 10 kazen en kiest de lekkerste: “Smelt heerlijk weg op de tong”

“Mensen komen bij ons aperitie­ven, niet meer op restaurant”: 3 marktkra­mers over de comeback van de markt

Wie post-corona naar de markt gaat in het weekend, kan er niet naast kijken: steeds meer mensen spreken af aan hun favoriete eetkraam om gezellig te aperitieven met vrienden. “Een kroketje met cava is de nieuwe koffie met pannenkoek” vertelt Alain Veeckmans van De Vuurtoren uit Antwerpen. Onze culinaire journaliste praat met drie marktkramers over de voor- en nadelen van deze nieuwe evolutie en tipt de tien leukste markten in Vlaanderen.

29 mei