Nooit meer een slechte wijn mee naar huis: dankzij deze handige tool heb je altijd een online sommelier bij in de supermarkt

Sta je in de winkel en twijfel je door het grote aanbod welke wijn mee naar huis te nemen? Dan kan de online sommelier je helpen om het juiste exemplaar te selecteren. Of je de wijnwijzer nu filtert op ‘rood’ of ‘wit’, of specifiek op zoek gaat naar een prijscategorie of land van herkomst: je vindt er alles in terug. Zo kan je ook makkelijk die fles met dat mooie etiket even checken in de tool om zeker te zijn dat de inhoud even smakelijk is. Daarnaast tipt Sepideh bij elke wijn in de tool enkele gerechten waarbij die wijn bij past qua smaak. Met onze complete wijngids heb je vanaf nu altijd een online sommelier op zak tijdens het winkelen.