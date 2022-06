Nooit meer een keuken vol broccoli dankzij deze TikTok-foodhack om de groente makkelijker te koken

Voor deze foodhack heb je geen moderne gadgets of speciale snijtechnieken nodig. Het trucje van TikTokster Stephanie, dat al meer dan 1,5 miljoen keer is bekeken, is bijzonder eenvoudig. Het enige wat je er voor nodig hebt, is gekookt water. Je snijdt de broccoli namelijk niet in stukjes. Je steekt de groente in zijn geheel ondersteboven in een pan met kokend water. Als de broccoli gaar is, snijd je de zachte steel af en kan je genieten van de roosjes of bovenste delen van de broccoli. Zonder dat je hele keukenblad- en vloer onder de broccolistukjes ligt.