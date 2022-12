Nooit meer droge mandarijnen: dankzij dit simpele trucje herken je een sappig exemplaar

Tijdens de laatste maanden van het jaar liggen de winkelrekken standaard vol met mandarijntjes. Kan lekker zijn, tenminste: als je geen droog en dof exemplaar mee naar huis neemt. Hoe haal je de sappigste varianten uit de supermarktrekken, hoe bewaar je ze het best, en is een mandarijn hetzelfde als een clementine? Alexander van Orshaegen van het citrusmerk Cibel legt uit.

Mandarijnen en Sinterklaas: al jarenlang zijn de twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Supermarkten liggen momenteel vol met de ‘appeltjes van oranje’. “Tijdens Sinterklaas gaat het meestal niet zomaar over mandarijnen, meestal zijn het clementines”, zegt Alexander van Orshaegen van citrusmerk Cibel. “Dat is een specifieke ondersoort van de mandarijnenfamilie.”

Wat is het verschil?

“Clementines hebben meestal iets langer aan de boom gehangen dan een ‘normale mandarijn’. Daardoor zijn ze iets kwalitatiever en bevatten ze ook vaak nog een groen blad aan de steel. Een clementine is een variëteit van de moedervrucht, de mandarijn. Ze zijn herkenbaar aan het steeltje bovenaan de vrucht die de versheid van de clementine aangeeft. Verder zijn clementines over het algemeen iets zoeter, iets makkelijker te pellen en ook wat kleiner.” Ter vergelijking: een clementine bestaat meestal uit tien partjes, terwijl de gemiddelde mandarijn veertien partjes heeft.

“Onze clementines komen rechtstreeks uit het Spaanse Valencia”, voegt van Orshaegen toe. “De zon en vochtige aarde daar zijn perfect voor de fruitsoort. In mei staan alle bomen mooi in bloei, waardoor we vanaf oktober kunnen oogsten. Daarna worden de clementines gereinigd en verpakt. Twee dagen later komen ze al aan met koelvrachtwagens in België.”

Quote Supermarkt­man­da­rij­nen krijgen een waslaag, zodat ze langer houdbaar blijven. Zo kunnen ze tot een maand bewaard worden. Daarom kunnen ze doffer en droger smaken.

“Bij supermarktmandarijnen ligt dat vaak anders”, zegt André Dietz van Citrus Sebastia. “Die mandarijnen worden vaak in één keer geoogst. Ze krijgen vervolgens allemaal een waslaag, zodat ze langer houdbaar blijven. Zo kunnen ze wel een maand bewaard worden.” En dat is dan ook de reden waarom sommige soorten doffer en droger smaken.

Hoe herken je de beste mandarijnen of clementines in de supermarkt?

“In de eerste plaats is het belangrijk dat er geen donkere vlekjes op de clementine te zien zijn”, zegt van Orshaegen. “Dat wijst meestal op waterschade of op de aanwezigheid van een bepaalde bacterie. Verder is het cruciaal dat het vel van de mandarijn strak rond de vrucht zit. Het is de bedoeling dat je de clementine niet gemakkelijk kan indrukken. Is dat wel het geval? Dat kan dat er op wijzen dat de vrucht er al eventjes ligt.” Tot slot is ook de geur een goede indicator. “Als je geen heerlijke geur ruikt, zit er waarschijnlijk een waslaag op”, zegt Dietz. “Dat kan je overigens ook lezen op het etiket van het netje.”

Waar bewaar je mandarijnen of clementines?

“Ik weet dat het voor veel mensen een natuurlijke reactie is, maar eigenlijk bewaar je mandarijnen best niet in de koelkast. Het gaat de vrucht juist droger maken en ervoor zorgen dat je ze minder lang kan bewaren. De perfecte plaats is eigenlijk gewoon een fruitschaal op de keukentafel. Dat kan je ze 1 tot 2 weken bewaren zonder dat ze te droog worden”, aldus van Orshaegen.

Lees ook: