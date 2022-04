Nooit meer de vraag ‘wat eten we vandaag’: deze 5 gerechten zet je graag op het weekmenu

De vraag ‘wat eten we vandaag’ is ongetwijfeld één van de meest gestelde vragen in elk huishouden. Even geen inspiratie meer voor op het boodschappenlijstje dit weekend? Met deze 4 recepten in je weekmenu schrijft dat lijstje zichzelf. Van vis tot taart en taco’s: aan alles werd gedacht. Aan tafel!

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van HLN Eten. Op vrijdag bundelen we deze online zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Smakelijk!

Maandag: visschotel met prei en krieltjes

Op zoek naar een makkelijk recept? Deze visschotel met prei en krieltjes is ideaal! Door voor een seizoensvis te kiezen, zoals bijvoorbeeld de zeebaars of de poon, heb je meer dan keuze genoeg. Daarnaast kun je dit recept zo zelfs meerdere weken na elkaar op tafel toveren met een twist: je kiest gewoon elke keer voor een andere seizoensvis.

Volledig scherm Visschotel met prei en krieltjes van Elise Van de Poele. © Wout Hendrickx

Bereidingstijd 15 minuten, oventijd 40 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 3-4 preistengels

• 700 g krielaardappelen

• 60 g oude harde kaas

• 250 ml sojaroom

• peper en zout

• nootmuskaat

• 200 ml visfond

• 500 g stevige visfilet

• olijfolie

Zo maak je het

1. Verwarm je oven voor op 185 °C.

2. Verwijder de uiteinden van het witte en donkergroene deel van de prei en spoel grondig. Bewaar 10 centimeter van het donkergroene deel voor de garnituur. Snijd de prei in stukken van 4 centimeter en leg ze in een grote ovenschotel. Spoel de krielaardappelen, halveer ze indien ze groter zijn dan 4 centimeter en leg ze bij de prei.

3. Rasp de oude kaas. Meng de sojaroom met de kaas, de peper, het zout, de nootmuskaat en de visfond en giet over de schotel.

4. Dek dit geheel af met aluminiumfolie en zet in de voorverwarmde oven gedurende 30 minuten minuten, of tot alles beetgaar is.

5. Snijd ondertussen de vis in grove stukken en kruid af met peper en zout.

6. Haal de ovenschotel uit de oven na 30 minuten en verhoog de temperatuur van de oven naar 200 °C. Leg de vis op de prei, besprenkel met olijfolie en schuif het geheel nog 10 minuten in de oven.

7. Snijd intussen een beetje preigroen in flinterdunne reepjes. Garneer de ovenschotel met de dunne reepjes preigroen en serveer.

Tip: Kies voor dit recept zeker voor stevige visfilet en bekijk de viskalender voor de juiste vis in het juiste seizoen. Zeebaars is momenteel bijvoorbeeld top.

Dinsdag: burrata meatballs van The Messy Chef (exclusief online!)

Deze burrata meatballs van The Messy Chef zetten we graag op het menu wanneer we nood hebben aan een stevig bordje comfort. ‘Spaghetti met kaas’ heeft vanaf nu nooit meer dezelfde betekenis eens je deze smeuïge combinatie hebt geproefd!

Volledig scherm Burrata meatballs van The Messy Chef uit The Messy Chef 3. © Bram Debaenst

Klaar in 10 minuten, daarna 45 minuten laten sudderen.

Ingrediënten voor 2 tot 4 personen

• 350 g gemengd gehakt

• 1 tl paprikapoeder

• 2 tl oregano

• Peper en zout

• 1 ei

• 40 g paneermeel

• olijfolie

• 2 kleine sjalotjes

• 1 stengel selder

• 1 wortel

• 2 teentjes look

• 1 tl gerooktepaprikapoeder

• 2 laurierblaadjes

• 250 ml tomatenpassata

• 1 bol burrata

• 200 g spaghetti

• Basilicum

Zo maak je het

1. Kruid het gehakt met paprikapoeder, oregano en een snufje peper en zout. Voeg het ei en het paneermeel toe.Draai er gehaktballen van en laat ze 10 minuten opstijven in de koelkast.

2. Bak de ballen vervolgens in een pan met hoge rand in flink wat olijfolie, zodat ze aan alle kanten kunnen kleuren. Haal ze er na 4 minuten uit, ze hoeven nog niet gaar te zijn.

3. Snijd de sjalotjes, selder en wortel in fijne blokjes. Snijd of plet de look. Doe alle groentjes in de pan, kruid met gerooktepaprikapoeder en voeg de laurierblaadjes toe. Fruit op een zacht vuurtje gedurende 10-15 minuten.

4. Voeg de passata van tomaten toe en laat nog 20 minuten pruttelen op een zacht vuurtje.

5. Voeg ¾ van de bol burrata toe. Haal bij voorkeur de laurierblaadjes uit de pan en mix de saus.

6. Kruid bij met peper en zout en laat de gehaktballen verder garen in de saus (10 minuten).

7. Kook de spaghetti al dente in gezouten water. Voeg 5 eetlepels van het pastawater toe aan de saus.

8. Giet de pasta af en roer door de saus. Werk af met de overgebleven burrata, basilicum en eventueel wat chili-olie.

Woensdag: chocolade-notentaart met koffielikeur

Een gebakje maakt elke week ineens veel beter! Deze chocolade-notentaart met koffiesmaak is een gedroomde combinatie. Of je nu kiest voor gewone koffie of voor koffielikeur: deze taart maakt het midden van de week veel beter. Eet hem ‘s avonds na het diner of snijd hem in stukjes voor een heerlijk tussendoortje op het werk.

Volledig scherm Chocolade-notentaart met koffielikeur van Elise Van de Poele © Wout Hendrickx

Bereidingstijd 10 minuten, oventijd 40 minuten.

Ingrediënten voor 1 taart

Voor het deeg

• 250 g bloem

• 80 g suiker

• ½ kl zout

• 120 g boter

• 1 eidooier

• 1 kl azijn

Voor de vulling

• 120 g boter

• 120 g pure chocolade

• 1 kl espressopoeder

• 60 ml koffielikeur

• 150 g bruine suiker

• snuf zout

• 2 eieren

• 1 el bloem

• ¼ kl zout

• 150 g noten (walnoten en hazelnoten)

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor op 170°C.

2. Meng voor het deeg de bloem met de suiker en het zout. Voeg de koude boter in stukjes toe samen met de eidooier, het azijn en 2 eetlepels koud water. Meng kort tot een samenhangend deeg. Rol in plasticfolie en laat zeker 1 uur rusten in de koelkast.

3. Smelt de boter met de chocolade, het espressopoeder, de koffielikeur, bruine suiker en een snuf zout. Laat kort afkoelen en meng de eieren, bloem, zout en de grof gehakte noten mee onder het beslag.

4. Rol het deeg uit (5 mm dik) en bekleed hiermee een ingevette taartvorm. Giet de chocolade-notenmengeling op het deeg. Zet in de voorverwarmde oven gedurende 35 tot 40 minuten.

5. Serveer lauw of koud.

Tip: Niet veel tijd? Gebruik dan kant-en-klaar kruimeldeeg.

Tip: Geen zin in alcohol in gebak? Dan vervang je de koffielikeur uiteraard door gewone koffie, even lekker.

Donderdag: taco’s met gehakt, rode kool en guacamole

Hét grote voordeel van taco’s? Ze zijn snel klaar en je kunt er zowat elke richting mee uit. Wij doen hier alvast een suggestie voor de vulling. Die overheerlijke rodekoolsalade in combinatie met guacamole wil je geproefd hebben.

Volledig scherm Taco’s met gehakt, rode kool en guacamole van Elise Van de Poele. © wout hendrickx

Klaar in 15 minuten.

Ingrediënten voor 4 grote of kleine taco’s

• 4 grote of 8 kleine tortillawraps

• 1 kleine sjalot

• ¼ rodekool

• ½ appel

• handvol peterselie

• 2 el appelazijn

• olijfolie

• peper en zout

• 1 kl korianderpoeder

• 1 kl paprikapoeder

• snuf kaneel

• 350 g rundergehakt (of lamsgehakt)

• 1 kl Marmite (of 1 el sojasaus)

• 100 g zure room of yoghurt

• verse munt of koriander

Zo maak je het

1. Pel en snipper de sjalot heel fijn. Snijd de ­rodekool en de appel in heel fijne reepjes. Hak ook de peterselie grof. Meng de rodekool met de appel, sjalot, peterselie, het appelazijn en 3 eetlepels olijfolie. Kruid alles bij met peper en zout.

2. Verhit ondertussen een scheutje olijfolie in de pan. Voeg korianderpoeder, paprikapoeder, kaneel en het rundergehakt toe en roerbak het gehakt goudbruin. Giet de Marmite mee in de pan en laat alles nog 1 minuut bakken. Kruid bij met peper en zout.

3. Warm tot slot de tortillawraps kort op en besmeer ze met 2 eetlepels ‘guacamole’, rodekoolsalade, ­rundergehakt, een beetje zure room of yoghurt en munt of koriander.

Tip: Je kunt dit gerecht volledig op voorhand maken, oprollen en inpakken. Ideaal dus om als lunch mee te nemen naar je werk.

Tip: Graag een vegetarische versie? Kies dan voor veggie gehakt of een andere vleesvervanger zoals tofu in reepjes.

Vrijdag: verse vogelnestjes

Gehakt waarin je een eitje terugvindt: heerlijk! Vogelnestjes zijn een echte Vlaamse klassieker. Probeerde je ze al eens zelf te maken? Hier vind je een recept waarmee je het er dit weekend makkelijk zelf op waagt.

Volledig scherm Vogelnestjes van Elise Van de Poele. © Wout Hendrickx

Bereidingstijd 30 minuten, oventijd 35 minuten.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 ui

• 1 teentje knoflook

• 250 g champignons

• olijfolie

• peper en zout

• handvol verse peterselie

• 150 g uitgelekte witte bonen

• 350 g gemengd gehakt

• 1 + 4 eieren (klein)

• 180 g broodkruim

• cajunkruiden (optioneel)

• 2 zoete uien

• 1 el wittewijnazijn

• 250 ml kippenbouillon

Zo maak je het

1. Pel en snipper de ui fijn. Pel en plet de knoflook. Snijd de champignons in vieren. Verhit een scheutje olijfolie en bak de ui, knoflook en champignons gaar. Kruid met peper en zout. Hak de peterselie fijn.

2. Mix de gebakken champignons en ui met de witte bonen in een blender fijn. Meng met het gehakt, 1 ei, 80 gram broodkruim en 2 eetlepels peterselie. Kruid met een snuf cajunkruiden en peper en zout. Bewaar in de koelkast.

3. Kook de andere eitjes 6 minuten in kokend water. Giet af en laat afkoelen. Pel de eitjes.

4. Verdeel het gehakt in 8 bolletjes. Duw de bolletjes plat, leg er een ei op en duw het gehakt rond het ei. Rol de gehaktballen in het overige broodkruim.

5. Leg in een ovenschaal, besprenkel met voldoende ­olijfolie en zet in een voorverwarmde oven op 185 °C gedurende 35 minuten.

6. Maak intussen de saus. Pel de uien en snijd in reepjes. Verhit een scheutje olijfolie en stoof de uien met de ­wittewijnazijn en kippenbouillon zacht. Laat even ­inkoken en kruid met peper en zout.

Tip: Heb je liever vogelnestjes met tomatensaus? Voeg dan in het begin 2 eetlepels tomatenpuree en 1 eetlepel ketchup toe aan de uiensaus.

Lees ook: