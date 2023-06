Nooit meer 45 minuten wachten op een plek op een terras: kan deze digitale wachtrij de oplossing zijn?

Wanneer je graag een plek in je favoriete restaurant of op dat toffe terras bemachtigt, krijg je weleens te horen dat er “over 45 minuten een tafeltje vrijkomt.” Maar wat doe je dan gedurende die 45 minuten? Wachten. En dat is waar reservatieplatform Resengo een oplossing probeert voor te vinden.

Hoe werkt een digitale wachtrij?

Met ResQueue introduceren ze een digitale wachtrij waarbij je met een eenvoudig smsje een melding ontvangt wanneer je tafel klaar is, waardoor je niet meer fysiek in de rij moet wachten. Ondertussen kan je die vrijgekomen tijd spenderen hoe je wil: door die laatste boodschap toch eerst nog in orde te brengen, of door op het terras van dat net iets minder toffe café ernaast al eentje te drinken.

Ofwel controleer je online of er plekjes gaan vrijkomen, ofwel ga je naar het restaurant waar je naartoe wil en registreer je jouw naam en telefoon­num­mer in de digitale wachtrij.

Je kan via ResQueue op twee manieren kijken of je plek hebt. Ofwel controleer je online of er plekjes gaan vrijkomen, ofwel ga je naar het restaurant waar je naartoe wil en registreer je jouw naam met je telefoonnummer in de digitale wachtrij als er geen tafeltje vrij is of kan je een QR-code scannen om je snel op de lijst te zetten.

“Het is ideaal voor restaurants die bijvoorbeeld niet met reserveringen werkt", klinkt het in het persbericht van Resengo. “De eerste pioniers zijn het systeem aan het installeren. Binnenkort delen we welke restaurants al meteen deelnemen.” CEO Dirk Gypen vult aan: “We spelen hiermee in op twee belangrijke trends van dit moment. Gasten reserveren steeds vaker last minute en restaurants hebben last van meer no shows. ResQueue probeert hier een antwoord op die vraagstukken te bieden.” Binnenkort iets nieuws om uit te testen dus.

Poll Maak jij graag gebruik van een digitale wachtrij? Ja, absoluut.

Nee, ik vind het wachten eigenlijk niet zo erg. Maak jij graag gebruik van een digitale wachtrij? Ja, absoluut. (44%)

Nee, ik vind het wachten eigenlijk niet zo erg. (56%)

