Nooit een Zweinstein-brief ontvangen? Dit kookboek brengt de magie van Harry Potter toch tot bij jou: 3 recepten om zelf te proberen

Als je langverwachte Zweinstein-brief in 2023 nog steeds niet is aangekomen, mag je dat waarschijnlijk van je lijstje vol verwachtingen schrappen. Maar niet getreurd: het kookboek ‘De Kookschool voor Potterheads’ brengt die Zweinstein-magie evengoed naar jou toe, zijnde het in buffetvorm. Wat dacht je van de Amortentia liefdesdrank of elfen-eclairs bij je thuis?

Of je nu fan was van de gerechten van de familie Wemel, de grote tafel van Zweinstein of van tante Petuna: in De Kookschool voor Potterheads vind je een mix van alles. 60 recepten gidsen je door de magische keuken van Harry Potter en brengen dat beetje magie uit je jeugd opnieuw tot in je huiskamer. Hier alvast drie recepten die je zélf kan uittesten.

Volledig scherm Uiensoep die huiselfen maken © Svenja Mattner-Shahi

Bereidingstijd: 1,5 tot 2 uur

Ingrediënten voor 4 personen

800 g uien

25 g boter, plus extra om mee te bestrijken

1 teen knoflook

2 takjes tijm

1 tl suiker

1 el bloem

200 ml witte wijn (of runderof groentebouillon)

1,2 l runder- of groentebouillon

1 laurierblaadje

zout en peper

1–2 el cognac (naar wens)

200 g gruyèrekaas, geraspt

8 dikke sneeën stokbrood

Zo maak je het

Pel de uien en snijd ze in vrij dikke ringen. Laat de boter smelten in een soeppan en zweet de uien daarin op laag vuur onder af en toe roeren 15-20 minuten aan. Laat ze niet bruin worden. Pel intussen de knoflook en hak hem fijn. Was de tijm en schud de takjes droog. Ris de blaadjes eraf en hak ze grof.

Roer de knoflook door de ui, strooi de suiker erover en laat die op laag tot halfhoog vuur karamelliseren. Bak de ui onder af en toe roeren nog eens 20–30 minuten tot hij zacht en goudbruin is. Strooi de bloem erover en bak die al roerend 1-2 minuten mee. Blus het uienmengsel af met de wijn (of anders 200 ml bouillon), laat die 2 minuten zacht koken en schenk dan de bouillon erbij. Voeg het laurierblad en de tijm toe, roer en laat de soep nog 20-30 minuten pruttelen op laag vuur. Breng de soep tot slot op smaak met zout, peper en desgewenst cognac.

Verwarm intussen de oven voor op 200 °C. Bestrijk de sneetjes stokbrood aan beide kanten dun met boter, kruid ze met zout en peper en verdeel ze over een met bakpapier beklede bakplaat. Schuif de plaat midden in de oven en laat het brood in 5–8 minuten goudbruin worden. Keer het halverwege om.

Verdeel de soep over ovenbestendige kommen of borden. Leg in elke kom twee sneetjes stokbrood. Duw ze iets in de soep en strooi er royaal kaas over. Verhoog de oventemperatuur naar 220 °C en gratineer de soep 10-15 minuten in het midden van de oven.

Volledig scherm Schotse eieren © Svenja Mattner-Shahi

Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten voor 4 porties

6 eieren (middelgroot)

1 sjalot

8 takjes peterselie

½ bosje bieslook

200 g gekruid varkensgehakt

250 g rauwe grove braadworst of worstvlees

1 tl mosterd

3 el worcestersaus (of sojasaus)

zout en peper

versgeraspte nootmuskaat

1,2 l plantaardige olie om in te frituren

100 g broodkruim

bloem om te paneren

Zo maak je het

Kook 4 eieren 5 minuten in kokend water, neem ze uit de pan, laat ze schrikken in koud water en 5-10 minuten afkoelen voor je ze pelt.

Pel en snipper intussen de sjalot. Was de peterselie en de bieslook, schud ze droog, ris de blaadjes van de peterselie en hak ze fijn. Snijd de bieslook in ringetjes. Doe de sjalot, peterselie en bieslook met het gehakt in een kom Snijd de braadworstjes overlangs open, haal het vlees eruit en doe het bij het gehakt. Voeg de mosterd, de worcestersaus, zout en peper en nootmuskaat toe en meng alles goed.

Verdeel het gekruide vlees in vier gelijke porties en rol elke portie tussen twee stukken plasticfolie uit tot een plak van krap 1 cm dikte. Leg op elke plak een gepeld ei en vouw het vlees daar zorgvuldig omheen zodat er geen stukje ei meer te zien is en de laag vlees gelijkmatig en glad is.

Laat de frituurolie in een hoge pan heet worden (de olie is heet genoeg wanneer er belletjes uit opstijgen als je de steel van een houten lepel erin steekt). Klop intussen in een diep bord de overige 2 eieren met zout en peper los. Strooi het broodkruim in een ander diep bord en de bloem in een derde bord. Wentel elk gekookte ei eerst door de bloem, dan door het losgeklopte ei en ten slotte door het broodkruim. Zorg ervoor dat de paneerlaag goed hecht.

Frituur de eieren met twee tegelijk in 4-5 minuten in de hete olie goudbruin en krokant. Keer ze regelmatig om met een schuimspaan. Schep ze uit de pan en laat ze uitlekken op keukenpapier. Eet de eieren warm of koud met mosterd en een frisse salade erbij.

Volledig scherm Strooptaart © Svenja Mattner-Shahi

Bereidingstijd: 35 minuten + 1 uur oventijd

Ingrediënten voor 1 taart

Voor het deeg

200 g patentbloem + extra om te bestrooien

¼ tl zout

120 g koude boter + extra om in te vetten

Voor de vulling

80 g (wat oudbakken) casinobrood (of toastbrood)

1 biologische citroen

450 g lichte stroop (bijv. suikerbietenstroop of Golden Syrup®, zie tip)

5 el slagroom

1 groot ei

snuf zout

¼ tl kaneel

Zo maak je het

Meng de bloem met het zout. Snijd de boter in stukjes en meng ze verder door de bloem. Voeg 6 eetlepels (ijs)koud water toe. Wrijf het deeg tussen je vingers tot kruim en kneed er dan zonder al te veel druk een bal van. Leg de deegbal in een afsluitbare plastic doos en 45 minuten in de koelkast.

Snijd intussen het brood in stukken en maal het in de keukenmachine tot kruim. Was de citroen en dep hem droog. Rasp de schil eraf en pers het sap eruit. Verwarm de rasp, het sap en de stroop in een pan op halfhoog vuur. Klop de slagroom, het ei, het zout en de kaneel even los in een kom. Neem de stroop van het vuur, laat kort afkoelen en roer het roommengsel erdoor. Spatel tot slot het broodkruim er snel door en laat 5–10 minuten rusten.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Vet de springvorm in. Rol het deeg uit op een met bloem bestrooid werkvlak. Leg de plak in de vorm en maak daarbij een mooie rand. Prik de deegbodem hier en daar in met een vork. Leg er bakpapier op en vul de bodem met bakbonen. Bak de bodem circa 15 minuten blind in het midden van de oven.

Neem de bodem uit de oven. Verlaag de oventemperatuur tot 180 °C. Verwijder bakpapier en bakbonen. Verdeel de vulling over de taartbodem en bak de taart circa 45 minuten in het midden van de oven tot de vulling gestold en aan de rand lichtbruin is. Neem de taart uit de oven en laat hem op een rooster 15 minuten afkoelen. Serveer de taart warm en geef er slagroom of vanille-ijs bij.

Tip: Suikerstroop van suikerriet kent een lange traditie in Engeland, waar ze Golden Syrup® wordt genoemd vanwege de gouden kleur. Engelsen gebruiken de siroop met haar lichte karamelsmaak graag om mee te koken en te bakken. Kan je geen originele Golden Syrup® vinden, dan voldoet ook bijvoorbeeld suikerbietenstroop.

De Kookschool voor Potterheads van Tanja Dusy, Kosmos Uitgevers, €22,50

Volledig scherm De Kookschool voor Potterheads © Kosmos Uitgevers

