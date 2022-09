Nog veel tomaten uit blik in de voorraadkast staan? Chef Peppe Giacomazza tipt 7 manieren om ze eindelijk te gebruiken

Zelfs als je koelkast of voorraadkast bijna leeg zijn, is de kans groot dat er nog heel wat tomaten in blik op je staan te wachten. Weet je nooit goed wat ermee te doen? De Italiaanse chef Peppe Giacomazza van restaurant La Botte in Genk alvast wel. “Je kan er alle kanten mee uit", vertelt hij. Maar wat maak je ermee buiten de klassieke bolognesesaus? Hij zet 7 bereidingen op een rijtje waarin je meteen nog heel wat andere restjes uit je koelkast mee opkookt.

Als je de tomaten nog moet kopen en ze nog niét in je voorraadkast hebt staan, dan tipt chef Peppe van restaurant La Botte in Genk om het etiket grondig te checken. “Je hebt liefst zoveel mogelijk de natuurlijke smaak van de tomaat in je mond, dus kijk of er geen toevoeging van extra suikers in het blik tomaten zitten. En verder geldt: hoe roder de tomaten zijn, hoe zoeter de smaak. Als je werkt met tomaten die goed rijp waren toen ze ingeblikt werden, dan hoef je geen suiker meer toe te voegen aan je gerecht. In bijna élk gerecht begin ik met de tomaten kort aan te stoven. Zo komt hun volle smaak beter naar voor.” En wat maak je er dan allemaal mee? Aan inspiratie van de chef is alvast geen gebrek.

1. De goedkoopste oplossing

De Italiaanse keuken staat bekend om zijn eenvoud en die troeven zitten allemaal verstopt in één basisrecept volgens onze Italiaans-Belgische chef. “Als je lekker wil eten voor heel weinig geld, is spaghetti pomodoro een topidee”, vertelt Peppe. “Voor minder dan 5 euro zet je dit gerecht voor vier personen op tafel. Je stooft een teentje look en een fijngesneden sjalot aan in een pan op een laag vuurtje. Daar doe je wat zout bij en dan laat je het rustig verder stoven. Na enkele minuutjes doe je de tomaten erbij, kook je de spaghetti en werk je het gerecht af met wat basilicum: een spotgoedkoop bordje vol zon.”

2. ‘Verloren brood’ op Italiaanse wijze

Bij de tweede bereiding met tomaten uit blik slaag je meteen twee vliegen in één klap: je gebruikt er zowel die blikken tomaten mee op, als dat je oud brood nieuw leven geeft. “Maak met beide ingrediënten bruschetta voor bij de apéro. Rooster het brood en maak een simpele tomatensaus die je op het brood uitsmeert met wat extra peper, zout en oregano.” Al lenen beide ingrediënten zich ook tot een volwaardige maaltijd. “Stoof op een zacht vuurtje wat ajuin en look aan, doe daar de tomaten bij en kruid met peper en zout. Dompel het oud brood vervolgens in de saus, doe er een bolletje mozzarella over en schuif even onder de grill.”

3. Eitje om dit gerecht te maken

In de categorie ‘goedkope recepten die snel klaar zijn’, scoren eieren altijd hoog. Bovendien zijn ze één van de beste superfoods die getipt worden als een middeltje om mooi ouder te worden, wat mooi meegenomen is. Chef Peppe maakt zeer graag uova al podomoro, een Italiaanse variant van de populaire shakshuka. “Opnieuw pak je de basis: look en ajuin. Doe daar de tomaten bij en kruid met peper en zout. Breek daarna per persoon een ei en laat even sudderen in de saus. Werk af met parmezaanse kaas en basilicum en je kan het opeten.” Ook een versie met vlees erbij is hier een makkelijke optie. “Je maakt gewoon hetzelfde recept, alleen ga je eerst de worst bakken. In Italië gebruiken we worst met venkelzaadjes, maar een gewone chipolata werkt ook. Haal de worst even uit de pan na het bakken en maak de tomatensaus in dezelfde pan, eventueel met wat venkelzaad.”

Volledig scherm Shakshuka © Shutterstock

4. Groenten à volonté

Heb je nog wat overschotten groenten in je koelkast liggen? Dan komen die tomaten uit blik ook hier als geroepen. “Zowat alle groenten combineren prima met tomaten. “Eigenlijk kan je gewoon kijken naar wat je nog hebt liggen: courgette, aubergine, paprika, venkel, ... Gewoon even aanstoven en daarna een tiental minuten laten sudderen in de tomatensaus. Nog een makkelijk veggierecept met tomaten uit blik én hoofdzakelijk groenten in de hoofdrol: pasta alla norma! Hiervoor bak je de plakken aubergine eerst in de oven. Daarna stoof je look en chili aan in een pan, giet je er de tomaten uit blik bij en voeg je de gebakken plakken aubergine toe. Meng er een potje ricotta door en werk af met basilicum. Serveer alles met penne of andere buisjespasta.”

Quote Als je tomaten­soep nog beter wil laten doorsmaken, kook er dan eens een verse bouillon bij. Die smaken versterken elkaar. Peppe Giacomazza

5. Alles in de soep

Tomatensoep is natuurlijk een Belgische klassieker waarvoor we niet naar de Italiaanse keuken moeten afreizen. Maar ook daar heeft Peppe toch nog een tip voor: “Maak eens een bouillon voor de soep. Daarmee geef je die veel meer diepgang. Doe dat door bijvoorbeeld een kippenbil aan te stoven en laat die koken met prei, selder en wortel. Zorg ervoor dat de bouillon goed ingekookt is en je hebt een perfecte basis voor eender welke soort soep. Wil je er een volledige maaltijdsoep van maken? Doe dan bij de bouillon en het blik tomaten nog kippenballetjes of kleine pasta toe. Je zal zien: de bouillon- en tomatensmaak versterken elkaar.”

6. Tomaten bij het ontbijt

Die tomaten uit blik komen niet alleen van pas tijdens de lunch of het diner. Ook bij het ontbijt past de tomatensmaak perfect. “Bak bijvoorbeeld een omelet met spinazie of broccoli erin en draai het om. Voeg daar het blik tomaten aan toe. Zo krijg je een stevige maaltijd die toch ook nog licht is én je maag goed voelt. Het is meteen een mooie basis voor als je nog moet gaan sporten. Of de shakshuka-versie kan evengoed als ontbijt gegeten worden.”

7. Spaghetti bolognese

“Deze kent iedereen, maar ik kan hem niet niét tippen in dit lijstje. De pasta al ragù is de échte naam van bolognesesaus. Zelf gebruik ik voor dit gerecht het liefst van al verse tomaten, maar er zijn geen regels voor en veel Italianen kiezen ook voor tomaten uit blik. Het kan altijd een go-to-recept zijn als je voor de rest niet veel meer in huis hebt. Je kan het gerecht maken met verschillende soorten tomaten, maar veel mensen kiezen voor tomatenpuree omdat de saus dan wat dikker is en nog meer tomatensmaak heeft.”

