Nog aardbeien op overschot? Zo maak je er verse confituur mee in 8 simpele stappen: “In amper een halfuur lukt het je al”

Hoe houdt Bart De Wever al elf jaar zijn dieet vol? “Eten met meer dan twee calorieën per gram is de vijand”

In 2012 viel N-VA-voorzitter Bart De Wever (52) bijna 60 kilo af met het PronoKal-dieet. Ondertussen houdt hij al elf jaar een gezond gewicht aan. “Ik respecteer strikte leefregels”, vertelt hij in de HLN Original ‘Mijn Dieet’. “Maar ik blijf wel risico lopen op obesitas”. Ondek hieronder in de volledige aflevering hoe Bart De Wever op gewicht blijft.