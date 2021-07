Nieuwe keten Chick&Cheez opent eerste vestiging: de Belg wil kip, kip en nog eens kip

Leuven Stella Artois gaat weer op zoek naar de beste tapper van het land en er is een goede reden waarom de Leuvenaars nu al favoriet zijn

8 juli Het is al zes jaar geleden, maar Stella Artois lanceert opnieuw de Draught Masters in België. In die wedstrijd gaat het erom de perfecte Stella te tappen in het bekende kelkvormige glas, ook wel ‘chalice’ genoemd. Dat glas mag dan wel minder populair zijn als het ‘ribbelke’ of het ‘boerke’ in Leuven, maar dat zal de Leuvense horecamensen niet weerhouden om deel te nemen. In het verleden werden enkele Leuvenaars zelfs wereldkampioen.