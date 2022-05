“Niet iedereen moet maatje 36 hebben en er hetzelfde uitzien”: Sofie Dumont brengt met kookboek ‘Happy Moments’ ode aan feel good eten

Zes jaar lang voelde chef-kok Sofie Dumont er niets voor om met een nieuw boek tussen alle boeken over diëten en gezondheidsregels te staan. “Door corona ontdekten mensen weer hoe léuk koken en normaal eten kunnen zijn", vertelt ze. “Dat is de keuken waar ik voor sta.” In ‘Happy Moments’ verzamelt ze haalbare recepten boordevol smaak. We spraken met Sofie over haar eetvisie én delen vier exclusieve gerechten uit het boek.

In je nieuw boek ‘Happy Moments’ spat het plezier van de pagina’s. Mogen alle ingrediënten uit de kast gehaald worden of lig je ook wakker van hoe gezond ze zijn?

Sofie: “Dat alles uit de kast gehaald kan worden, dat is net gezond voor mij”, benadrukt ze. “Het gaat overal al over diëten, terwijl dat op lange termijn toch niet werkt. Iedereen wil op elkaar lijken. Laten we daarvan afstappen en diversiteit vieren. Niet allemaal dezelfde wortels, maar ook niet allemaal dezelfde maatjes. Mijn waarden liggen anders. Ik wil mijn dochter niet per se naar een maatje 36 krijgen, ik wil dat ze gevarieerd en gezond eet, en vooral dat ze een zalig zelfbeeld krijgt. Ik kook met veel groenten, maar evengoed met boter en olie. Op de cover van het boek staat een zalige pasta en in mijn boek mag en kan alles. Er is maar één restrictie: er staat geen enkele avocado of magere kippenborst in, daar is al genoeg inspiratie voor.” (lacht)

Quote Er is maar één restrictie in mijn kookboek: er staat nergens een avocado of magere kippen­borst in. Dat vind je al genoeg. Sofie Dumont

Wat hoop je dat mensen meenemen uit je boek?

“Ik heb veel liefde voor de ambacht! Ik hoop dat mensen terug de slager, visboer en kaashandel om de hoek ontdekken. Of ik hoop dat ze zich inschrijven om verse groentepakketten te bestellen. Zelf word ik daar zo gelukkig van! Daarnaast bestel ik veel online via Boeren en Buren. Die vakmensen hebben zoveel kennis om te delen, terwijl je er in de supermarkt alleen voor staat. De slager zal je vertellen welk stuk vlees nodig is om lekker stoofvlees te maken: de schouder of de nek. Dat is geen mager vlees, maar met mager stoofvlees kan je nooit mals stoofvlees maken. Als je bij de visboer in het begin van het jaar een stuk kabeljauw vraagt, zal die je aanraden om skrei te kiezen omdat die vis dan in het seizoen is. Het is volgens mij absoluut nodig dat we meer seizoensgebonden gaan koken en kopen. Lokaal, van dichtbij. Je hoeft niet te speciaal te doen om lekker te koken. Zo simpel is het.”

Zelf heb je heel wat ervaring op de teller staan: is het doenbaar om met je boek aan de slag te gaan als je niet zo’n keukenprins(es) bent?

“Zeker! Het motto van het boek is feel good en de recepten zijn voor iedereen te doen. Als je helemaal niet kan koken, kan elk kookboek moeilijk aanvoelen. Begin dan bijvoorbeeld met de ontbijtreceptjes en werk je zo op. Het gemak van de recepten is belangrijk voor mij. Deze nieuwe verzameling is heel haalbaar voor in het weekend, maar ook voor in de week. Ik ben zelf een hardwerkende mama en toch kook ik elke dag voor ons drie. Tel daar dan nog bij dat ik helemaal niet gestructureerd ben, en je weet dat ik goed weet wat gebrek aan tijd betekent. (lacht)”

Is er één recept dat voor jou de sfeer van het kookboek helemaal samenvat?

“Wat een stoute vraag. (lacht) Hmm, echt moeilijk. Om in het seizoen te blijven, kies ik iets met asperges. Met guanciale, een Italiaans soort spek, op een pistolet. Dat is toch wel echt héél lekker.”

Olé pistolee met omelet, asperges en guanciale Volledig scherm Olé Pistolé met asperges en guanciale uit Happy Moments van Sofie Dumont. © Lannoo Bereidingstijd: 15 minuten Ingrediënten voor 2 personen • 4 grote, gewone pistolets

• 8 sneetjes provolonekaas

• 125 g kleine witte asperges

• 125 g kleine groene asperges

• 200 g guancialespek in fijne sneetjes

• 50 g boter

• 6 eieren

• peper van de molen

• fleur de sel

• srirachamayonaise Zo maak je het Verwarm de oven voor op 230 graden. Snijd de pistolets doormidden. Leg de bodems op een plateau en leg op elk twee sneetjes provolone. Snijd een halve centimeter van de onderkant van de asperges. Leg de asperges in vier porties samen op een bakplaat met bakpapier. Beleg ze met de sneetjes guanciale. Kruid met peper en zout. Leg ze een 8-tal minuten in de oven op 230 C° tot de sneetjes spek mooi krokant zijn en de asperges wat geroosterd. Smelt boter in een grote pan. Kluts de eieren stevig los met peper en zout en giet in de pan. Bak een grote omelet die nog glazig is; ‘baveuse’ heet dat. Verdeel de omelet in vieren en leg de stukken op de pistolets met kaas. Leg daarop de geroosterde asperges met de krokante guanciale en dek af met de ‘hoedjes’ van de pistolets. TIP: “Ik ga guanciale altijd halen bij Pilato in Tubize. Maar elke goede Italiaanse delicatessenzaak heeft het. Je kunt guanciale ook vervangen door heel dun gesneden gerookt spek.”

Penne met meatballs en geroosterde paprika uit de oven Volledig scherm Penne met meatballs en geroosterde paprika uit de oven uit Happy Moments van Sofie Dumont. © rr Bereidingstijd: 45 minuten Ingrediënten voor 4 personen Voor de meatballs • 2 el koolzaadolie

• 250 g gemengd gehakt

• 250 g rundergehakt

• 1 ei

• 3 el paneermeel

• peper en zout

• 1 kl currypoeder Voor de saus • 4 paprika’s

• peper en zout

• 700 ml passata

• 2 teentjes knoflook, grof versnipperd

• 1 ui, grof gesneden

• 250 g ricotta

• 500 g penne, al dente gekookt

• 2 bollen mozzarella, in schijfjes Zo maak je het Kneed alles voor de meatballs goed door elkaar en vorm balletjes (ter grootte van een pingpongbal). Kleur de balletjes aan in olie in een braadpan die ook in de oven kan. Haal de balletjes uit de pan en zet even opzij. Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de paprika’s doormidden. Verwijder de steel en de zaadlijsten en snij in fi jne reepjes. Leg de paprika’s in de braadpan, druppel er wat olie over, kruid met peper en zout en rooster 25 minuten in de voorverwarmde oven. Doe de passata, de helft van de geroosterde paprika’s, de knofl ook en de ui samen met de ricotta in een hoge maatbeker. Mix alles fi jn met een staafmixer. Meng de saus door de al dente gekookte penne in een grote kom, en ook de balletjes en de andere helft van de geroosterde paprika’s. Meng alles goed door elkaar en beleg met de plakjes mozzarella. Gratineer een 30-tal minuten in een oven van 200 °C tot je een mooi gekleurd korstje hebt. TIP: Je maakt deze schotel helemaal veggie door het gehakt te vervangen door gebakken aubergineblokjes.

Kapsalon met chilibonen en vegetarisch gehakt Volledig scherm Kapsalon met chilibonen en vegetarisch gehakt uit Happy Moments van Sofie Dumont. © rr Bereidingstijd: 30 minuten Ingrediënten voor 4 personen • 1 kg zoete aardappel, geschild

• 1 el olijfolie

• zwarte peper van de molen

• 1 zoete ui, fijngesneden

• 3 teentjes knoflook, fijngesneden

• 3 el olijfolie

• 200 g vegetarisch gehakt (seitan)

• 600 g tomatensaus

• 1 kl chilipoeder

• 1 el paprikapoeder

• 400 g zwarte bonen uit blik, gespoeld Voor de topping • 1⁄4 rodekool

• 4 wortels

• 2 eetlepels azijn

• 2 el koolzaadolie

• 1 chilipepertje, fijngesneden

• 4 lente-uitjes

• 150 g geraspte emmentaler

• hotsaus

• krokante uitjes TIP: Dit gerecht kan uiteraard ook met gewone frietjes: frituur ze of bak ze in de oven zoals die met zoete aardappel.

Crème-brûléetaart Volledig scherm Crème-bruléetaart uit Happy Moments van Sofie Dumont © rr Bereidingstijd: 60 minuten

Opstijftijd: 4,5 uur Ingrediënten voor 6 personen Voor het korstdeeg • 160 g bloem

• 2 el suiker

• 1 tl zout

• 140 g koude boter inblokjes

• 40 ml ijswater Voor de vulling • 160 ml melk

• 1 vanillestokje

• 80 g fijne suiker, de helft voor de vulling en de helft voor on top

• 1 ei en 4 eierdooiers

• 300 ml room

• snufje zout

• bakparels of droge bonen

• taartvorm van 23 cm diameter met een hoogte van 4 à 5 cm Zo maak je het Doe alle ingrediënten voor het deeg, behalve het water, in een cutter en blend tot een poederachtig geheel. Voeg het water toe en cutter kort tot er zich bijna een bal vormt. Duw alles bij elkaar tot een bal. Duw plat en wikkel infolie. Laat 30 minuten in de koelkast opstijven. Kook ondertussen de melk met het uitgeschraapte vanillestokje en het merg. Laat even afkoelen, schraap het vanillestokje opnieuw uit langs de rand van de pan om allearoma’s mee te hebben en roer er 40 gram suiker door. Klop het ei en de dooiers los en voeg toe, samen met de room. Voeg een snufje zout toe en roer alles goed door elkaar.Zet even opzij (niet in de koelkast). Verwarm de oven voor op 185 °C. Rol het deeg tussen twee vellen bakpapier uit tot eenegaal rond deeg van 2 à 3 millimeter dik. Leg bakpapier op debodem van de vorm. Stort het deeg erop en duw goed in deranden. Leg er bakpapier overheen. Giet er bakparels ofdroge bonen op. Bak 25 tot 30 minuten in de voorverwarmdeoven. Het deeg mag niet meer rauw zijn in het midden. Haal uit de oven, verlaag de temperatuur naar 150 °C.Verwijder de bakbonen en het bovenste bakpapier. Roer het melkmengsel nog eens goed om en giet in de bakvorm. Zet op een bakplaat en plaats in de oven. Bak 30 tot 35 minuten. Als je er voorzichtig mee schudt,mag het nog wat pudding lijken maar niet vloeibaar zijn; het stijft nog verder op in de koelkast. Laat afkoelen, leg er plasticfolie over en zet minimaal 4 uur (of een nacht) in de koelkast. Verwijder de plasticfolie. Strooi de andere helft van de suiker op de taart en draai rond met je taart zodat de suikerer mooi egaal op ligt. Karamelliseer met een bunsenbrander, maar blijf weg van de rand zodat je die niet verbrandt. TIP: Je kan de taart het best branden net voordat je hem op tafel zet.

Deze recepten vind je ook terug in NINA-magazine bij de HLN-weekendkrant van zaterdag 28 mei.

