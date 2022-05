Niet alle croissants opgekregen tijdens het ontbijt? Zo warm je ze de dag erna op voor een even lekkere smaak

Weekend: dat betekent tijd voor croissants van de bakker. Alleen zijn onze ogen soms groter dan onze buik, waardoor we er veel te veel bestellen. Vers zijn ze op hun best, want de dag erna vallen ze meestal veel droger uit. Hoe warm je ze op voor een even lekkere smaak? En hoelang kan je ze nog bewaren?

Je kan croissants bewaren, al weten we allemaal dat er niets boven een verse croissant gaat. De bladerdeeglekkernij komt oorspronkelijk uit Frankrijk, maar vond al snel de weg naar onze bakkerijen en ontbijttafels. “In Frankrijk verwerken ze croissants van de vorige dag vaak tot iets anders. Een gewone croissant wordt dan soms een amandelcroissant, een soort tosti met amandelspijs van binnen en amandelschaafsel en suiker aan de buitenkant. Makkelijk om te maken", vertelt Laura Kieft, eigenaar van de Nederlandse bakblog Laura’s bakery.

Hoelang kan je ze bewaren?

In eigen land zitten we ook vaak met overschotjes: wat kunnen we daar nog van maken? “Wanneer het gaat om verse croissants van bij de bakker, of een pakje croissants dat je kocht en al open is, dan kan je die twee dagen in de keukenkast of broodtrommel bewaren. “Bij een gesloten verpakking kun je simpelweg de vervaldatum op de verpakking bekijken om te weten hoelang je ze nog kan laten liggen. “Na een dag kun je een croissant nog smakelijk opwarmen, na twee dagen wordt dat al iets minder”, vindt thuisbakker Carola Damen van de bakblog Carola Bakt Zoethoudertjes. “Dat zal deels ook eigen smaak zijn, maar ik vermoed dat het vet dat in de croissant wordt gebruikt hier mede voor verantwoordelijk is. Het kan zijn dat dit uitdroogt.”

Nog niet meteen zin om die overschot aan croissants binnen de een of twee dagen op te werken? Dan kan je ze ook invriezen. “In de diepvriezer kan je ze nog tot één maand lang bewaren”, vertelt Caroline Ubachs, woordvoerder van het Voedingscentrum. “Als je hem dan weer wil opwarmen laat je hem eerst ontdooien en vervolgens warm je hem dezelfde dag weer op. Al is het natuurlijk beter om het rauwe croissantdeeg in te vriezen, om dat later in de oven écht vers af te bakken.”

Hoe warm je croissants het best terug op?

Volgens Laura Kieft, eigenaar van de Nederlandse bakblog Laurasbakery.nl, kan je croissants makkelijk opnieuw ‘ovenvers’ maken. “Als je ze drie tot vier minuten in een voorverwarmde oven van 180 graden steekt, is de binnenkant lekker zacht en warm, en de buitenkant knapperig. Zoals het hoort dus. Hetzelfde geldt trouwens voor je airfryer: alleen volstaan twee minuten opwarmen bij dit toestel.”

De microgolfoven is een minder goed plan als je je croissant weer wil opwarmen volgens Kieft. “In de microgolfoven krijg je de buitenkant nooit meer zo knapperig en dat is nou juist zo lekker aan een croissant.” De pan is dan weer een betere optie. “Maak er zoals in Frankrijk vaak gebeurt bijvoorbeeld een tosti van. Snijd de croissant doormidden en beleg hem met een plak kaas, een laag smeuïge amandelspijs, chocoladepasta of speculoospasta. Bak hem met een beetje boter een aantal minuten aan beiden kanten en je hebt een heerlijk zoete tosti.”

Kan het ook foutgaan?

Aan croissants opwarmen is niets moeilijk aan, al zijn er wel twee punten waar je op moet letten. “Verwarm ze zeker niet te lang, want anders drogen ze uit”, aldus Kieft. Volgens Ubach moet je ook oppassen dat de croissant niet te donker wordt in de oven. “Dan kan er acrylamide ontstaan: een stof die opkomt als zetmeelrijke producten worden verhit boven 120 graden. Acrylamide komt voor in bijvoorbeeld gefrituurde aardappelproducten zoals friet en chips, koffie, ontbijtkoek, ontbijtgranen, (geroosterd) brood, biscuits en crackers. Die stof is voor zowel mensen als dieren schadelijk.”

