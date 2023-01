“Nee, na één ongezondere snack is je gezonde levensstijl niet om zeep”: Sandra Bekkari deelt 5 simpele tips om te leren zondigen

“Niet zo raar dat je last krijgt van de hik aan de feesttafel”: professor legt uit welke voeding de hik veroor­zaakt en welke trucjes werken

Elegant is het niet, te midden van een kerstdiner of nieuwjaarsfeestje plots luidkeels beginnen hikken. De kans op smalende blikken is dan ook groot, want de link met alcohol is snel gelegd. Maar wordt de hik daar écht door veroorzaakt? Wat is de hik precies? En hoe raak je verlost van dat vervelende kwaaltje? Professor Dirk Devroey legt uit. “Als je er regelmatig last van hebt, kan het helpen om kleinere hoeveelheden te eten.”

31 december