Nee, een ‘digestief’ na het feestmaal bevordert uw vertering niet

Dat toonde een onderzoek van het universitair ziekenhuis van Heidelberg aan. Voor dat onderzoek aten tien proefpersonen twee maanden lang één keer per week een groot bord met ravioli, tomatensaus en gehakt. Binnen de tien minuten moest de maaltijd verorberd zijn, om hem vervolgens weg te spoelen met een zogenaamde ‘digestief’ (kruidenlikeur, aquavit, brandy of Williams pear brandy), of met een espressokoffie of een glas water. Wat blijkt? De verteringstijd was in elke situatie ongeveer dezelfde: twee uur. Een alcoholisch drankje haalt dus niets uit. Oftewel: de digéstif heeft zijn naam volledig gestolen.