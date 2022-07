“Nee, ananas hoort écht niet thuis op een pizza”: 5 pizza-chefs over hoe je zelf het perfecte exemplaar maakt thuis

Wie niet in Italië geraakt deze zomer niet getreurd: ook thuis kan je genieten van een heerlijke pizza in warme temperaturen op je terras. Al kan je niet elke pizza zomaar ‘pizza’ noemen volgens deze 5 pizza-chefs uit Brugge, Genk, Gent, Leuven en Antwerpen. We passeerden om te weten te komen hoe je best aan de slag gaat met deeg en beleg om dat vleugje Italië op tafel te krijgen. En bak je die dan in een houtoven of een gasoven? “Een goede pizza telt maar drie of vier ingrediënten.”