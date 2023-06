Nathalie kookt als alleenstaande voor 175 euro per week: hoe pakt ze dat aan? “Ik kan zo'n 113 recepten met eieren maken”

Supermark­ten beducht voor barbecue­storm: code rood voor balletjes­bro­chet­tes en scampisa­tés

Schreeuw moord en brand, steek uw vleesvork heldhaftig in de lucht en trek de straten op: ons traditioneel barbecuepartijtje werd niet in de Vlaamse canon opgenomen, maar balletjes in tomatensaus wel. Nochtans weerklinkt dit weekend overal ten lande het barbecue-alarm. Supermarkten wakkeren het vuur aan met aanbiedingen, uw oerinstinct doet de rest.