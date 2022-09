“Naar schatting 1 op de 4 kinderen zit met honger in de klas”: zo maak je een voedzame brooddoos voor een klein budget

Wereldmelkdag ‘Melk is goed voor elk’, of toch niet? Diëtiste licht toe welke melk of plantaardi­ge variant écht het gezondst is

Wereldmelkdag vandaag is een geschikte dag om stil te staan bij het oude gezegde ‘melk is goed voor elk’. Naast die gewone koemelk die vroeger de enige 'melk’ in het schap van de supermarkt was, staan nu veel plantaardige varianten op basis van soja, haver of zelfs aardappelen: welke is dan het gezondst? En is die koemelk zo slecht voor ons als wordt beweerd? Diëtiste Celien Rombouts legt uit. “De grootste verschillen zitten in de hoeveelheden verzadigd vet en suikers.”

